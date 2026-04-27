Intelligenza artificiale in Italia: tra potenzialità e sfide, il punto di Antonio Calegari

Antonio Calegari, direttore dell’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale, analizza lo stato dell’IA in Italia, sottolineando come sia ancora limitata l’integrazione nei processi industriali e come il Paese debba affrontare sfide strutturali per sfruttarne appieno il potenziale.

Nel dibattito sull’intelligenza artificiale, si affrontano due prospettive opposte: da un lato, c’è chi vede l’IA come una forza che sostituisce, accelera e riduce la forza lavoro, dall’altro chi la considera un alleato capace di liberare tempo e aumentare la produttività , aprendo nuove opportunità di crescita.

Antonio Calegari, direttore dell’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I) di Torino, sostiene che sia ancora troppo presto per risolvere questo dilemma, soprattutto in Italia, dove l’IA non ha ancora trasformato in profondità il lavoro industriale. Tuttavia, sta già mettendo in luce le fragilità strutturali del sistema produttivo nazionale. Dopo un periodo di attesa, molte aziende italiane hanno iniziato a investire in progetti legati all’intelligenza artificiale.

Secondo Calegari, circa la metà delle industrie italiane dichiara di utilizzare l’IA, ma il problema sorge quando si cerca di capire cosa significhi realmente. Dietro l’etichetta IA si nascondono infatti pratiche molto diverse: per alcuni significa l’uso di modelli linguistici avanzati come ChatGPT, Gemini o Copilot, per altri si tratta di strumenti più semplici come Google Translate, Siri o Alexa.

L’IA generativa ha reso questa tecnologia più familiare, ma la familiarità non coincide con un’integrazione efficace nei processi aziendali né con una piena consapevolezza delle sue potenzialità. Calegari osserva che molti manager si formano autonomamente attraverso corsi online e sperimentazione individuale, ma l’uso dell’IA nei processi aziendali rimane ancora limitato. Alcune imprese italiane dichiarano già benefici in termini di efficienza e profitti, ma gli economisti sottolineano che gli investimenti miliardari non si traducono ancora in risultati tangibili nei bilanci.

Calegari tende a fidarsi di più degli economisti, paragonando l’attuale situazione all’introduzione dei computer nelle aziende: inizialmente si capì che potevano essere utili, ma servì un lungo processo di adattamento per integrarli efficacemente. Con l’IA, la situazione è simile. I settori in cui l’IA è più avanzata sono quelli in cui i processi si basano su calcoli statistici, come banche, assicurazioni e trading, dove i dati sono già digitalizzati da tempo.

Anche il settore energetico ha beneficiato dell’IA, grazie alla necessità di gestire la variabilità introdotta dalle energie rinnovabili. Tuttavia, la penetrazione dell’IA è più evidente per funzione che per settore: il marketing, ad esempio, la utilizza già ampiamente per chatbot, raccomandazioni e generazione automatica di campagne. Anche i processi burocratici, come il customer care e la gestione documentale, stanno beneficiando dell’automazione. Nei settori in cui il lavoro è già dematerializzato, l’IA trova il terreno più fertile.

Sul tema dei posti di lavoro, Calegari è chiaro: in Italia non si osserva ancora una perdita di occupazione legata all’IA. I licenziamenti di massa nelle grandi società tecnologiche americane, spesso, servono a mascherare operazioni finanziarie diverse. In Italia, il problema non è la sostituzione diretta dell’occupazione, ma la stagnazione della produttività di un Paese che da vent’anni cresce poco, investe poco e paga poco. L’IA non è la causa del problema, ma uno strumento per contrastarlo.

Tuttavia, Calegari distingue tra due tipi di adozione: l’uso di strumenti come ChatGPT o Claude non crea di per sé un vantaggio strategico, ma evita che un’azienda accumuli uno svantaggio. Se i dipendenti non utilizzano questi strumenti, l’azienda rischia di diventare meno efficiente e competitiva nel tempo





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