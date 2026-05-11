Intelligenza artificiale italiana: la supply chain, il digitale e la velocità

La ricerca e sviluppo di nuove tecnologie nell’intelligenza artificiale, in Italia, si concentra soprattutto sul settore manufactorio. La focus area è l’intelligenza artificiale verticale e applicata alle supply chain, complementando e integrando i processi produttivi in grado di anticipare tempestivamente ogni cambiamento del mercato e rispondere tempestivamente a qualsiasi esigenza.

Quando si parla di intelligenza artificiale, il pensiero corre subito ai grandi player globali come OpenAI, Google, Microsoft o Meta. Tuttavia, accanto a questi modelli generali, sta emergendo un’altra forma di AI, più silenziosa ma estremamente concreta, sviluppata in Italia con un forte radicamento nel Nord Ovest, pensata non per ‘sapere tutto’ ma per aiutare le imprese manifatturiere a prendere decisioni meglio e più rapidamente.

In questo contesto, l’intelligenza artificiale diventa uno strumento operativo, costruito sui dati reali delle fabbriche e integrato nei processi produttivi, capace di rispondere in tempo reale alle criticità della supply chain. Si tratta di una AI che aiuta a prendere decisioni rapidamente, risparmiando tempo, costi e guadagnando in competitività





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