Mondo Digitale e Politecnico spiegano come integrare l'IA nelle aule italiane secondo le nuove linee guida ministeriali, affrontando sfide educative e normative.

La questione dell'integrazione dell' intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche italiane sta assumendo una centralità strategica sempre maggiore. Mirta Michilli, direttrice generale della Fondazione Mondo Digitale, evidenzia come questa tecnologia non sia più un'opzione marginale, ma una realtà già presente nel lavoro e nella vita quotidiana di adulti e ragazzi. La posizione della direttrice è netta: l'istituzione scolastica non può permettersi di escludere queste innovazioni dalle proprie aule, poiché rappresenterebbe un grave passo indietro educativo e formativo per le nuove generazioni.

La sfida attuale non risiede quindi nell'accettazione passiva, ma nella capacità di distinguere chi avrà gli strumenti e le competenze per utilizzare queste tecnologie in modo consapevole, da chi rischia di rimanere escluso o di subirne passivamente gli effetti. I rischi legati a un uso non regolamentato sono concreti e immediati. La domanda cruciale che emerge dal dibattito attuale è capire quando sia il momento giusto per iniziare l'adozione pedagogica di questi strumenti, valutando con precisione quali siano i vantaggi reali e quali, invece, i potenziali pericoli per la crescita degli studenti.

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Quadro normativo europeo e indicazioni ministeriali

Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico, ricorda che l'Europa ha già definito un quadro normativo molto completo per governare lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, con un'attenzione particolare alla protezione dei minori. A livello nazionale, il Ministero dell'Istruzione ha fornito precise indicazioni alle istituzioni scolastiche per orientarsi in questo scenario complesso. Tali direttive includono un decreto legislativo del 7 ottobre 2026 che stabilisce le linee guida per l'adozione, la valutazione degli strumenti e la gestione della protezione dei dati personali.

Questo contesto normativo impone alle scuole di prestare una particolare attenzione al rapporto con le famiglie, trasformando la scelta di integrazione tecnologica in una responsabilità enorme per i dirigenti scolastici. Le istituzioni devono bilanciare l'innovazione con la tutela dei diritti degli studenti, assicurandosi che l'implementazione degli strumenti di intelligenza artificiale rispetti rigorosamente gli standard di privacy e sicurezza stabiliti dalla legge europea e nazionale.

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La scuola come presidio democratico e pari opportunità

La scuola rappresenta il luogo fondamentale in cui lo Stato può garantire pari opportunità ai propri cittadini, indipendentemente dal contesto familiare e sociale di provenienza. Questo ruolo costituisce un presidio decisivo per la democrazia del paese. Mirta Michilli, basandosi sulla sua lunga esperienza con il professor Tullio De Mauro, manifesta una grande fiducia nella scuola italiana come istituzione capace di colmare le disuguaglianze. Non tutti i genitori possiedono le stesse conoscenze, il tempo o le risorse economiche per accompagnare i propri figli nell'uso corretto delle nuove tecnologie.

Se anche la scuola si sottrasse a questo compito educativo, i ragazzi più fragili rischierebbero di trovarsi ancora più soli di fronte a un mondo digitale in rapida evoluzione. La proibizione totale di tali tecnologie, anche per gli insegnanti, non è considerata una soluzione efficace da un punto di vista educativo. Chi decide di tenere fuori la tecnologia dalla didattica corre il rischio di lasciare studenti e docenti privi degli strumenti necessari per comprendere una trasformazione che è già in corso e che non può essere ignorata.

Formazione precoce e personalizzazione dell'apprendimento

È fondamentale che i bambini non abbiano accesso autonomo ai chatbot o agli strumenti di intelligenza artificiale senza una mediazione adulta. La responsabilità di scegliere gli strumenti, definire gli obiettivi educativi e accompagnare i bambini nella comprensione di ciò che stanno facendo spetta esclusivamente agli adulti. Iniziare presto a prendere confidenza con questa tecnologia, fin dalla scuola primaria secondo le indicazioni di Mirta Michilli, può aiutare gli studenti a sviluppare quelle competenze digitali necessarie per il futuro.

Nell'adolescenza, il peso del gruppo dei pari cresce significativamente e il confronto con i genitori può diventare più difficile e conflittuale. Abituare i bambini fin da piccoli a fare domande, a richiedere spiegazioni e a condividere le proprie esperienze con la tecnologia può aiutarli a mantenere un punto di riferimento solido anche quando diventano più grandi e l'uso autonomo dei dispositivi li espone a rischi più elevati. Inoltre, l'intelligenza artificiale offre la possibilità di personalizzare l'apprendimento, un obiettivo che la scuola coltiva da tempo e che questi strumenti possono rendere finalmente più accessibile e concreto per ogni singolo studente.

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Rischi cognitivi e nuove strategie di valutazione

L'uso improprio di queste tecnologie espone a rischi specifici come la pigrizia cognitiva, ovvero la tendenza a delegare il pensiero alla macchina, e il problema delle allucinazioni, ossia risposte che appaiono sicure e coerenti ma contengono informazioni false o inventate. Esiste anche il rischio di restare intrappolati nelle bolle informative, dove siamo esposti a contenuti che assecondano le nostre convinzioni pregresse. Per contrastare questi fenomeni, è essenziale insegnare ai ragazzi a interrogare le risposte, ricordando che un risultato plausibile non è necessariamente corretto.

Lo sviluppo del pensiero critico diventa quindi prioritario: bisogna educare gli studenti a fare domande, verificare le informazioni e confrontare le fonti. Questo approccio influenza direttamente il modo di valutare gli studenti. Se un compito può essere facilmente svolto da un sistema di intelligenza artificiale, chiedere soltanto di riprodurre nozioni rischia di diventare sempre meno significativo per il percorso formativo. I docenti devono poter capire se uno studente ha copiato un risultato oppure se ha seguito un percorso autonomo, formulando ipotesi e verificando le informazioni con metodo rigoroso.