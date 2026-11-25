Uer e Inpm lanciano corso con IA per operatori sanitari. Simulazione clinica avanzata per assistere vittime violenza, migranti e vulnerabili. Formazione esperienziale al Cesmat.

L'Università Europea di Roma (Uer) e l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (Inpm) hanno lanciato un progetto formativo congiunto di elevata specializzazione. L'iniziativa utilizza l'intelligenza artificiale per addestrare gli operatori sanitari nel riconoscimento e nell'assistenza alle vittime di violenza di genere. Questo sviluppo cruciale si inserisce nel contesto più ampio della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, fissata al 25 novembre.

Integrazione IA e simulazione clinica avanzata

Il cuore del programma risiede nella combinazione tra le tecnologie più avanzate di simulazione clinica e l'esperienza specialistica maturata dall'Inpm nell'assistenza alle popolazioni a rischio. Gli operatori sanitari partecipano a un percorso di apprendimento esperienziale presso il Cesmat, il Centre for Simulation in Medical Advanced Training dell'Uer. In questo ambiente protetto, i professionisti si confrontano con scenari clinico-assistenziali complessi e realistici, lontani dai tradizionali approcci puramente teorici. L'obiettivo è creare un modello formativo replicabile che migliori l'accoglienza e la presa in carico tempestiva delle vittime, indipendentemente dalla loro provenienza o condizione sociale.

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Barriere linguistiche e disuguaglianze nell'assistenza sanitaria

La necessità di potenziare queste competenze specifiche emerge con forza dalle criticità che attualmente caratterizzano l'accesso ai servizi sanitari da parte della popolazione straniera in Italia. Le barriere linguistiche, culturali e organizzative possono infatti favorire un ricorso ridotto o inappropriato ai servizi ospedalieri, mettendo a rischio la salute di queste categorie. Le disuguaglianze sono particolarmente evidenti nell'assistenza alla maternità, un settore che richiede un'attenzione estrema per garantire esiti positivi. Durante la gravidanza, solo il 3,9% delle madri italiane effettua la prima visita dopo la dodicesima settimana, mentre questa percentuale sale al 9,5% per le madri straniere. Questa disparità si riflette negativamente sugli esiti neonatali, con un tasso di natimortalità più elevato rispetto a quello di 1,7 registrato tra i genitori italiani.

Percorso formativo multidisciplinare guidato da esperti

Grazie all'impiego di simulatori gestiti da intelligenza artificiale, le esercitazioni riprodurranno situazioni complesse che intrecciano aspetti medici, ginecologici, psicologici, psichiatrici e medico-legali. Gli operatori potranno così sviluppare una sensibilità culturale necessaria per superare le barriere che impediscono l'emersione della violenza. La guida di questo progetto vede la partecipazione di Ernesto Greco per conto dell'Uer e del Direttore Generale dell'Inpm, Cristiano Camponi. La loro visione supera la formazione classica per abbracciare una praxis basata sull'esperienza diretta, preparando i sanitari a gestire la delicatezza dei casi che coinvolgono persone migranti o in condizioni di vulnerabilità estrema.

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Posizioni istituzionali e impatto futuro sulla salute

Cristiano Camponi, Direttore Generale dell'Inmp, sottolinea come la promozione e la tutela della salute delle donne rappresentino un'area prioritaria di intervento, con particolare attenzione a chi vive in condizioni di vulnerabilità socioeconomica. L'esperienza sul campo ha insegnato l'importanza di un approccio multidisciplinare e culturalmente sensibile. Camponi definisce l'istituzione romana un polo di grande valore scientifico e formativo, capace di mettere a disposizione competenze e tecnologie innovative. Questa collaborazione mira a rafforzare la capacità del sistema sanitario di offrire un'assistenza rispettosa della dignità della persona, trasformando le barriere in opportunità di cura efficace.

Obiettivi replicabili per il sistema sanitario nazionale

Il progetto non mira solo a risolvere casi specifici, ma a tradurre queste competenze in un modello formativo potenzialmente replicabile su larga scala. La sfida principale consiste nel garantire che le vittime di violenza, a prescindere dalla provenienza e dalla condizione sociale, ricevano un'accoglienza consapevole. L'uso dell'IA permette di standardizzare la qualità della formazione, affrontando la complessità dei casi che presentano molteplici strati di difficoltà. Questo approccio innovativo rappresenta un passo avanti significativo nella lotta contro le disuguaglianze sanitarie e nella protezione delle categorie più fragili della società.