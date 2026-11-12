Intelligenza artificiale personale: ogni cervello come un supercomputer secondo Kelly

Kelly, studioso di cultura digitale, prevede un'intelligenza artificiale personale, meno concentrata nelle mani di poche aziende tecnologiche.

Secondo Kelly, studioso di cultura digitale, ognuno di noi ha già a disposizione un supercomputer: il proprio cervello. Nell'opinione pubblicata da Internazionale nella sua rubrica settimanale, Kelly sostiene che l' intelligenza artificiale del futuro potrebbe funzionare su dispositivi personali anziché su grandi data center.

Il confronto di partenza è netto. Il cervello umano è più potente della maggior parte delle intelligenze artificiali attualmente disponibili, pur essendo piccolo e molto efficiente dal punto di vista energetico. Nel mondo, questi supercomputer sono otto miliardi.

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Perché le intelligenze artificiali attuali restano centralizzate

Il motivo principale, secondo Kelly, è che al momento il modo migliore per rendere più intelligenti le intelligenze artificiali è renderle più grandi. Questo comporta enormi data center che costano decine di miliardi di dollari e sono alimentati da gigawatt di energia.

Pochi soggetti possono permettersi sistemi di queste dimensioni, quindi il potere dell'intelligenza artificiale si concentra nelle mani di poche aziende. Kelly descrive la versione attuale come la peggiore che vedremo mai, aggiungendo che è probabilmente anche la più accentrata.

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Il rimpicciolimento della potenza di calcolo

Kelly afferma che la potenza di calcolo di cui un'intelligenza artificiale ha bisogno si dimezza ogni otto mesi. Secondo questa previsione, nel giro di pochi anni un modello potente quanto il miglior modello linguistico oggi disponibile potrebbe funzionare su un dispositivo personale.

Il rimpicciolimento, spiega Kelly, non dovrebbe sorprendere. Sembra impossibile che un data center possa ridursi a un oggetto che sta nel palmo di una mano, ma i telefoni hanno già mostrato questo percorso: venticinque anni fa l'equivalente di un chip grafico dell'iPhone avrebbe riempito una grande stanza.

Decentramento come risposta alle polemiche sull'IA

Secondo Kelly, è probabile che le polemiche sui data center si esauriscano semplicemente perché i data center spariranno. Lo studioso li definisce una breve parentesi nella storia della tecnologia.

Kelly sostiene inoltre che molti dei problemi legati all'intelligenza artificiale si ridurrebbero se questa non fosse disponibile solo attraverso grandi aziende tecnologiche, ma fosse creata e gestita da ciascuno, come avviene con i nostri cervelli.

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Lo studioso ammette che queste intelligenze artificiali personali non risolveranno ogni problema e forse ne creeranno di nuovi. Tuttavia, il decentramento distribuisce il potere, e per Kelly un mondo governato da un miliardo di intelligenze artificiali è preferibile a uno governato da tre o quattro.

Nel ragionamento di Kelly la distribuzione del potere è il punto centrale: la questione riguarda non solo la tecnica, ma chi controlla gli strumenti. Il testo non indica tempi precisi né modalità di attuazione, quindi la previsione resta una tesi argomentata dall'autore e non un calendario definito.