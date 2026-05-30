Intelligenza artificiale: sfide e opportunità per le imprese italiane

Fabio Panetta e gli esperti dell'AI4I discutono l'impatto dell'AI sull'economia reale, le difficoltà delle PMI nell'integrarla e la necessità di investimenti in formazione e risorse. Viene evidenziata l'importanza di rendere accessibili le GPU e di sfruttare al meglio gli strumenti finanziari europei.

Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha recentemente evidenziato due aspetti cruciali dell'intelligenza artificiale: da un lato, il suo impatto sull'economia reale, riconoscendo che questa tecnologia rappresenta un cambiamento epocale paragonabile alle grandi innovazioni del passato.

Dall'altro, ha sottolineato la necessità di non limitarsi a utilizzare l'AI, ma di comprendere quanto le imprese siano effettivamente in grado di integrarla nei propri processi produttivi. Questa riflessione è stata ripresa da numerosi esperti del settore, tra cui il presidente dell'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I), con sede a Torino, e docente di Economia e Finanza al Politecnico di Milano.

Egli ha chiarito che le aziende che riescono a integrare l'AI possono scalare le proprie attività e valorizzare i dati su cui hanno costruito il loro vantaggio competitivo. Dal punto di vista tecnologico, l'AI è ormai una disciplina ingegneristica, tradotta in soluzioni implementabili dalle imprese.

Tuttavia, paradossalmente, i Large Language Model più complessi non hanno ancora basi scientifiche pienamente consolidate: non se ne comprende fino in fondo il funzionamento. È un po' come accadde con i primi motori a vapore: si osservavano differenze di prestazione tra i vari modelli, ma mancava una teoria scientifica completa. Solo successivamente si sviluppò la termodinamica, che consentì di comprendere i principi profondi del funzionamento dei motori.

Oggi, con l'AI, stiamo entrando in una fase in cui anche i modelli generativi si baseranno sempre più sulla computazione distribuita e le reti diffuse. Per l'Italia, la sfida è resa ancora più significativa dalla struttura produttiva basata sulle piccole e medie imprese. Il potenziale c'è, tanto a livello nazionale quanto a livello europeo, ma bisogna rendere accessibili le capacità di calcolo e le GPU anche al tessuto delle PMI, poiché sono la dinamo delle trasformazioni industriali.

Di fronte al bisogno di più capitale umano qualificato e maggior capacità di investimento, i binari sono due: formazione e investimenti. Nel primo caso, bisogna intervenire sui programmi scolastici e universitari e, da qui, attrarre talenti anche dall'estero. A ciò si aggiunge la necessità di flessibilità nei percorsi universitari: le competenze computazionali e l'utilizzo avanzato dei dati devono entrare non solo nelle facoltà di ingegneria, ma anche in discipline come chimica, geologia, biologia, medicina e scienza dei materiali.

I laureati in ingegneria sono troppo pochi rispetto alla domanda dei settori che implementano l'AI. Nel 2024 si contano 38 mila laureati triennali in area ingegneristica e 31 mila magistrali, ma non bastano. Serve innervare università, scuole superiori e ITS con competenze specifiche. Vista da questa prospettiva, l'AI può essere un motore d'innovazione, crescita e nuove libertà nel lavoro.

E poi c'è il tema della formazione continua di chi è già sul mercato del lavoro. Il riferimento è il rapporto Draghi, ovvero l'uso congiunto delle risorse europee e nazionali. La componente pubblica deve intervenire in quelle aree dove il mercato non arriva e, al contempo, gli investimenti privati devono essere incentivati.

Ci sono già strumenti come InvestEu, il Competitiveness Fund in fase di definizione e Garanzia Archimede, gestito da Sace, ovvero tutti meccanismi che riducono il costo del capitale e facilitano i finanziamenti per la trasformazione digitale e la riorganizzazione aziendale. Le trasformazioni tecnologiche stanno accelerando in maniera enorme. Basti guardare allo sviluppo dell'Agentic AI. I tempi della politica e delle istituzioni europee rischiano di essere troppo lenti rispetto alla velocità dell'innovazione.

Inoltre, l'architettura attuale non valorizza a sufficienza lo schema dell'uso sinergico delle risorse per lo sviluppo di progetti sull'intelligenza artificiale: l'Europa in passato ha usato principalmente schemi di trasferimento a fondo perduto. Ora si tratta di usare al meglio strumenti finanziari e valorizzare a pieno le sinergie tra programmi nazionali e programmi UE.

L'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale ha creato, oltre alle unità di ricerca, anche il Suk, una piattaforma di matching e accostamento per le piccole e medie imprese che, al momento, comprende circa 160 produttori. In collaborazione con Camera di Commercio di Torino e Piemonte Innova, è stata avviata la messa a terra della piattaforma, che si sta estendendo a livello nazionale, con cui vengono analizzate le esigenze delle imprese, accompagnandole nella comprensione dei propri bisogni e selezionando le soluzioni più adatte.

Infine, è importante sottolineare che non bisogna temere l'AI: per la prima volta, una tecnologia svolge compiti legati alla sfera cognitiva, che in passato erano considerati più protetti dall'automazione. Come è avvenuto in tutte le grandi trasformazioni tecnologiche, alcune professioni diventeranno obsolete, ma nasceranno anche nuove opportunità, attività e competenze





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