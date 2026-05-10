Inter a toroni d'Inverno: a distanza di un clean sheet Martinez consenta ai nerazzurri di cambiare rotta e diventa il primo nome nella lista di rinforzi per la prossima stagione

Per quanto l'Inter possa aver incassato un gol troppo spesso quest'anno, dopo il clean sheet ottenuto contro il Cagliari (il primo in campionato dopo un anno) a cura di Josep Martinez, le prospettive di crescita sono decisamente positive. La dirigenza nerazzurra ha imparato dal passato e ha capito che gli investimenti in porta non devono limitarci solo alla ricerca di un nuovo numero uno (Sommer era in scadenza e il suo contratto non sarebbe stato rinnovato, sostituito dal verso giusto come sempre in passato), ma devono estendersi anche alla ricerca di nuovi Inlet diversi da quelli già in rosa, una scelta che dovrebbe trovare eco nelle prossime settimane. La speranza dei tifosi delle maglie nere è che Josep Martinez possa essere al centro di una scelta di rafforzamento

Per il momento, Guglielmo Vicario può ancora aspettare. Perché Josep Martinez, nella sfida di campionato all'Olimpico contro la Lazio, non ha fermato solo i tentativi di Isaksen e Noslin (a dir la verità piuttosto timidi), ma anche l'intenzione dell'Inter (fino a poco fa più concreta) di investire su un nuovo portiere.

Noto è che Sommer sia in scadenza il prossimo 30 giugno e il suo contratto non verrà rinnovato, così la dirigenza nerazzurra poche settimane fa si era convinta di dedicare parte del budget estivo su un numero uno diverso da quelli già presenti in rosa. Ma Pepo, dopo il clean sheet contro il Cagliari e una Coppa Italia vissuta da titolare e protagonista, ha sfruttato ancora una volta l'occasione, convinto Chivu e adesso prova a riscrivere il futuro.

L'ex Genoa mira alla promozione da titolare, deve ancora risolvere delicate questioni extra-campo, ma a questo punto è tutt'altro che escluso che l'Inter non decida di risparmiare la ventina di milioni inizialmente stanziata per l'acquisto di Vicario per dirottarla su acquisti più necessari in altre zone di campo. Magari riportando a Milano Filip Stankovic dal Venezia, ceduto dall'Inter al Venezia l'estate scorsa mantenendo il 50% sulla futura rivendita del figlio d'arte (lo scenario per i nerazzurri sarebbe quello di pagarlo la metà rispetto alla concorrenza).

Cristian Chivu apprezza molto il portiere spagnolo non solo per la sicurezza che garantisce tra i pali, ma anche per la propositività nel gioco palla a terra. Martinez, sia nella precedente avventura al Genoa che nelle presenze interiste, ha ormai abituato i propri tifosi al fatto che rischiare con i piedi, anche se di professione fai il portiere, non sia poi un problema.

Ed è l'aspetto che un po' è mancato a Sommer in questa stagione e nelle due équipées: sicuro tra i pali (eccezion fatta per qualche errore quest'anno) ma meno nella costruzione del gioco partendo fin dalla propria area. E in un calcio che va verso una direzione sempre più europea e meno italiana - per stessa ammissione di Chivu che non crede a chi punta solo ad incassare un gol in meno rispetto agli avversari - determinante diventa anche l'apporto alla costruzione del portiere.

Intanto, sia tra i pali che fuori, le risposte di Martinez sono state positive. E la finale di Coppa Italia che Pepo giocherà ancora da titolare molto dirà sulla porta del futuro dell'Inter





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