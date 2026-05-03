Inter a un Passo dallo Scudetto: Basta un Punto per la Festa

L'Inter può conquistare matematicamente lo scudetto nella 35esima giornata contro il Parma. Un punto è sufficiente per il trionfo, ma il Parma cercherà di rovinare la festa e migliorare la propria posizione in classifica.

L' Inter è a un passo dalla conquista dello scudetto, potendo sigillare il trionfo con ben tre giornate di anticipo. Un solo punto, ottenuto contro il Parma a San Siro davanti al proprio pubblico, garantirà la vittoria o il pareggio.

Una sconfitta, tuttavia, rimanderebbe la festa alla 36esima giornata contro l'Hellas Verona, mantenendo aperto il discorso titolo almeno matematicamente. Il Parma, già salvo grazie ai successi contro Udinese e Pisa, punta a chiudere la stagione tra le prime dieci posizioni. La sfida della 35esima giornata sarà accompagnata dalla diretta pre e post partita con Pellegrino, che ha espresso ammirazione per Lautaro, giocatore che seguiva fin da bambino.

L'atmosfera è carica di emozione e aspettative, con la consapevolezza dell'importanza di questa partita per tifosi, proprietà e squadra. Si spera in una bella partita che possa premiare l'Inter con lo scudetto, pur riconoscendo il valore del Parma. Il coraggio è stato un elemento chiave nelle scelte della società, in particolare per quanto riguarda l'ingaggio di Chivu, che ha superato le aspettative.

L'allenatore ha dimostrato di saper gestire le risorse a disposizione, creando un sistema in cui ogni giocatore si sente coinvolto. Nonostante l'eliminazione dalla Champions League, la stagione è considerata positiva, con la possibilità di diventare straordinaria in caso di vittoria dello scudetto. Si sottolinea anche il lavoro dei giocatori meno giovani, che contribuiscono a creare un mix equilibrato per consolidare i risultati e alzare le aspettative. Marotta è considerato un dirigente di riferimento, da cui sono state tratte importanti lezioni.

Il Parma ha ottenuto solo due vittorie in 28 sfide disputate in casa dell'Inter in Serie A, evidenziando la difficoltà di affrontare gli avversari in trasferta. La tensione è palpabile e l'emozione è grande, con Lautaro riconosciuto come il giocatore più prezioso della stagione per la sua leadership e influenza in campo. L'Inter si prepara ad affrontare la partita con determinazione e la speranza di regalare una gioia ai propri tifosi.

Da inizio aprile, Marcus Thuram è il giocatore che ha preso parte a più gol nei cinque maggiori campionati europei: sette (5G+2A) - in 322 minuti di gioco, ovvero una partecipazione ogni 46' - lo stesso numero (5G+2A) registrato nelle sue precedenti 21 sfide in Serie A (una in media ogni 189')





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