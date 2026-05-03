Inter a un passo dallo scudetto: trionfo a San Siro o rinvio alla 36esima giornata?

L'Inter può conquistare lo scudetto con tre giornate d'anticipo, ma il Parma cerca di rovinare la festa. Thuram in gol, Barella e Dumfries protagonisti, Pellegrino: 'Lautaro? Lo guardavo da piccolo'.

L' Inter è padrona del proprio destino e può issare il tricolore con tre giornate d'anticipo: basterebbe un solo punto alla squadra di Inzaghi per conquistare lo scudetto.

A San Siro, davanti ai propri tifosi, i nerazzurri potrebbero festeggiare in caso di vittoria o pareggio contro il Parma, mentre un'eventuale sconfitta rinvierebbe tutto alla 36esima giornata, sempre in casa, contro l'Hellas Verona, già retrocesso. I ducali, però, vorrebbero rovinare la festa e, dopo aver ottenuto la certezza aritmetica della salvezza grazie alle vittorie contro Udinese e Pisa, cercano il tris per provare a chiudere tra le prime dieci della classifica.

La partita della 35esima giornata è iniziata con un pressing alto da parte del Parma, che cerca di dettare il ritmo della partita. Barella crossa per Thuram, ma Suzuki anticipa, colpendo Circati che rimane a terra per qualche secondo. Poi, un'azione clamorosa: Pio Esposito controlla in area e lascia per Barella, che colpisce la traversa con un sinistro. La palla rimane sulla linea della porta, ma Suzuki riesce a prenderla e anticipare Thuram.

L'Inter passa in vantaggio con Marcus Thuram, che incrocia da destra battendo Suzuki con l'interno destro. Thuram è il giocatore che, da inizio aprile, ha preso parte a più gol nei cinque maggiori campionati europei: sette (5 gol e 2 assist) in 322 minuti di gioco, ovvero una partecipazione ogni 46 minuti. Nel secondo tempo, il Parma prova a reagire con Pellegrino, che batte col mancino al volo mancando lo specchio della porta.

Dumfries, invece, scappa sulla destra e guadagna un corner. Il pallone arriva a Strefezza, ma il suo destro non è preciso e viene segnalato il fuorigioco. Poi, un'altra occasione per l'Inter con Dumfries, che servito da Barella manda di testa il pallone largo di pochissimo sul primo palo. Clamorosa occasione per il Parma: cross dalla sinistra e inserimento del terzino verso il centro, ma il suo colpo di testa va clamorosamente alto.

Scontro tra Dumfries e Pellegrino, con l'interista molto scocciato dalla botta. Pellegrino ha dichiarato: 'Lautaro? Lo guardavo da piccolo e ora... È una bella serata da vivere.

Sì, è sempre bello giocare in questo stadio, con quest’atmosfera. Loro si giocano tanto, ma noi vogliamo fare più punti possibile. È una bella opportunità. Che campionato è stato?

A livello personale sono contento di quello che ho fatto, certo che poi si può fare di più. Voglio migliorare ogni giorno. Come squadra abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e ora vogliamo migliorare. Bella figura davanti a Lautaro?

Certo, lo guardavo quando ero piccolo e ora gioco contro di lui. È bello, sono belle sensazioni per quello che ho raggiunto, essere arrivato in... '





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