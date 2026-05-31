Inter, addio a Frattesi: nessun ripensamento, nel mirino Jones. E le altre notizie di calciomercato

L'Inter conferma la partenza di Frattesi e punta Jones. Intanto, Malen impressiona alla Roma, e altre voci di mercato in Serie A.

L' Inter non ha alcun ripensamento riguardo a Davide Frattesi : il centrocampista lascerà il club in estate. La dirigenza nerazzurra ha già individuato il sostituto nel giovane talento inglese Jaden Jones , attualmente in forza al Leeds United.

Le trattative sono in fase avanzata e si prevede una conclusione nelle prossime settimane. Frattesi, arrivato dall'Empoli lo scorso anno, non ha convinto appieno e il club ritiene che la sua cessione possa generare risorse importanti per rinforzare altri reparti. Intanto, il mercato di Serie A si infiamma: diversi attaccanti sono pronti a cambiare maglia, tra cui Rafael Leao, Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. Leao sembra destinato al Barcellona, mentre Vlahovic potrebbe tornare in Italia dopo l'esperienza alla Juventus.

Lukaku, invece, è vicino a un ritorno al Chelsea dopo il prestito alla Roma. Nel frattempo, il mondo del calcio italiano è scosso dalle dichiarazioni di Wim Kieft, ex calciatore olandese, che ha elogiato Donyell Malen per la sua esplosione alla Roma. Kieft ha avvertito Memphis Depay di stare attento, poiché Malen sta diventando un punto fermo dell'attacco giallorosso.

Intanto, l'Udinese potrebbe perdere alcuni dei suoi gioielli in estate: si parla di Destiny Udogie e Beto, entrambi seguiti da club di Premier League. Anche la situazione di Massimiliano Allegri è al centro delle attenzioni: l'ex allenatore della Juventus sta valutando l'offerta del Napoli, ma la scelta è considerata poco coraggiosa da molti. Luciano Spalletti, attuale ct dell'Italia, ha rifiutato un ritorno al Napoli, ma la pressione di Antonio Conte resta alta.

In casa Milan, Christian Pulisic ha rilasciato dichiarazioni sul difficile momento dei rossoneri, senza cercare colpe ma ammettendo di poter fare meglio. Il confronto tra Milan e Allegri riguarda le modalità dell'esonero e la buonuscita. La Carrarese, intanto, saluta il tecnico Calabro, che potrebbe accasarsi a Padova o Cremonese. In Serie B, si parla di Brugman al Pescara e della Sambenedettese interessata a Di Massimo.

Il calcio femminile italiano guarda al futuro: la stagione 2026-27 di Serie A Women partirà a fine settembre, con la conferma della Women's Cup. Il ct Soncin ha dichiarato l'obiettivo Mondiale, allenando nel posto più bello del mondo. L'articolo è pubblicato in collaborazione con il Gruppo 24 ORE e Tuttomercatoweb





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