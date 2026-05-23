Inter al top in campionato e prestazione Diouf nell'ultimo match

L'esterno transalpino Diouf, classe 2003, ha brillato in qualità di esterno in una posizione defilante nell'ultimo match dell'Inter sul campo del Bologna. Diouf è tornato a trovare il gol in Serie A aprendo il risultato con una splendida azione personale e si è poi involato per giocarvi la gioia personale.

Il classe 2003 francese brilla largo a destra nel 3-5-2 di Chivu: da una sua grande giocata nasce il goal di Esposito contro il Bologna , poi è proprio lui a griffare il definitivo 3-3 con il suo primo centro in massima serie.ha chiuso la stagione 2025/26, impreziosita dalla vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia , pareggiando in rimonta sul campo del Sotto 3-1, i nerazzurri hanno alzato i giri del motore nell'ultimo segmento di partita riuscendo ad acciuffare il pari a tre minuti dal novantesimo.

Diouf è stato schierato con una maglia da titolare da Cristian Chivu nel 3-5-2 con il quale l'Inter ha fronteggiato il Bologna nell'ultima giornata di campionato. Il centrocampista francese ha brillato in qualità di esterno: il classe 2003 è stato infatti schierato largo a destra a tutta fascia destando buonissime sensazioni. Il francese si è letteralmente acceso nel finale di partita, lanciando un segnale importante in vista del futuro e della prossima stagione.

Al 64', infatti, Diouf si è reso protagonista di una splendida azione personale: dribbling in mezzo a due avversari e conclusione sul palo a propiziare il seguente tap-in di Esposito. A tre minuti dal novantesimo, invece, è arrivata anche la meritatissima gioia personale: Diouf si è involato sul pregevole passaggio del giovanissimo debuttante Topalovic, sbucando alle spalle di Miranda prima di insaccare al cospetto di Skorupski. In altre parole, il goal del definitivo 3-3.

Il primo in Serie A per l'esterno transalpino che in questa stagione era andato in goal solamente una volta, in Coppa Italia, contro il Venezia. (... ) Lo stesso Diouf, poi, ha espresso le sue sensazioni a caldo: 'Sono contento di questa partita, del primo goal in Serie A. Una bella soddisfazione all'ultima giornata'





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