Inter-Atalanta: trattativa per il talento italiano, distanza di 10 milioni

L'Inter cerca di chiudere per il giovane talento dell'Atalanta, valutato 55 milioni. I nerazzurri hanno offerto 40 milioni più bonus. La distanza è di oltre 10 milioni, ma le trattative potrebbero riprendere nelle prossime settimane.

È uno dei talenti più luccicanti del panorama calcistico italiano. L'anno passato, trascorso in prestito al Cagliari, ha confermato che non è un giocatore qualsiasi.

Non è un mistero che il dirigente Beppe Marotta consideri l'esterno italiano un investimento sul futuro, già pronto per palcoscenici importanti come la Champions League. La trattativa riguarda un giocatore di proprietà dell'Atalanta. La società bergamasca valuta il giocatore 55 milioni di euro, bonus inclusi. L'Inter ha formulato finora una sola offerta ufficiale, da 40 milioni più 3 di bonus, e non ha ancora effettuato alcun rilancio.

Per ora la distanza economica tra le due società rimane importante, ballano poco più di 10 milioni, ma il mercato è ancora lungo e le parti potrebbero avvicinarsi per favorire la chiusura dell'affare nelle prossime settimane. Il giocatore in questione è alto 1.86 centimetri, ambidestro, e gioca principalmente come terzino destro o esterno a tutta fascia. Si è fatto conoscere per velocità, corsa con e senza palla, cross precisi, visione di gioco, affondi e capacità nel saltare l'uomo.

L'Inter lo apprezza tantissimo. L'Atalanta l'ha fatto crescere nel vivaio senza fretta e sa di avere ora la possibilità di raccogliere un cospicuo tesoretto dalla sua cessione





CorSport / 🏆 41. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inter Atalanta Calciomercato Talento Italiano Trattativa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gasperini porta la Roma in alto: superate Milan, Atalanta e Napoli nel valore della rosaLa quotazione dell'organico è salita da 304 a 466 milioni in un anno: ecco quanto valgono i singoli calciatori

Read more »

Atalanta, anche Ederson convocato (e poi l'addio?): record di giocatori al MondialeAnche Ederson è stato convocato al Mondiale 2026 fra le fila dei giocatori dell'Atalanta, dopo l'ufficialità del forfait da parte del giocatore della Roma Wesley.

Read more »

Atalanta, rivoluzione Sarri: cosa ha bisogno la Dea sul mercato in ottica 4-3-3?Il calciomercato è sempre un territorio di ipotesi, sogni e di tutta una serie di ragionamenti che nel mondo del web vengono riassunti nella formula del “mercato che farei”.

Read more »

Palestra, l'Inter accelera: rilancio anti-asta da 45 milioni, dialogo aperto con l'AtalantaI nerazzurri preparano il blitz per evitare aste e regalare a Chivu l'esterno già per il ritiro

Read more »