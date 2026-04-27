Inter, Calhanoglu a rischio per la finale di Coppa Italia: problema al soleo

Infortunio per Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco dell'Inter rischia di saltare la finale di Coppa Italia contro la Lazio a causa di un risentimento muscolare al soleo. Aggiornamenti sulle sue condizioni e sulle prossime partite.

La trasferta di Torino ha lasciato l' Inter con un'ombra preoccupante sulla preparazione per la finale di Coppa Italia . Hakan Calhanoglu , autentico eroe della semifinale di ritorno contro il Como, dove ha letteralmente trascinato i nerazzurri con una prestazione memorabile – due gol e un assist decisivo – potrebbe essere costretto a rinunciare all'ultimo atto della competizione.

Un problema al soleo, emerso dopo la partita contro il Torino, lo ha già tenuto fuori dal campo e ora mette seriamente a rischio la sua presenza nella sfida contro la Lazio, in programma allo Stadio Olimpico il 13 maggio alle ore 21:00. La situazione è delicata e richiede un monitoraggio costante, poiché Calhanoglu rappresenta un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi, capace di dettare i tempi di gioco, fornire assist illuminanti e, come dimostrato contro il Como, anche di andare a segno con precisione chirurgica.

La sua assenza priverebbe l'Inter di una pedina fondamentale, sia in termini di qualità tecnica che di leadership in campo. L'allenatore dovrà valutare attentamente le alternative, cercando di minimizzare l'impatto di questa potenziale perdita e garantendo comunque un elevato livello di competitività alla squadra. Il comunicato ufficiale del club nerazzurro ha confermato le preoccupazioni iniziali. Dopo aver accusato un fastidio muscolare durante la partita contro il Torino, Calhanoglu si è sottoposto a esami strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

I risultati hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La nota del club sottolinea che la situazione del giocatore sarà valutata nei prossimi giorni, lasciando aperta la porta a un possibile recupero, ma senza nascondere la gravità dell'infortunio.

Questo stesso problema aveva afflitto, a inizio mese, anche Lautaro Martinez, il bomber argentino, il che rende la situazione ancora più delicata per l'Inter, che deve gestire con attenzione il carico di lavoro dei propri giocatori per evitare ulteriori infortuni. L'allenatore Chivu, in conferenza stampa, ha confermato che Calhanoglu non stava bene e che per questo motivo non è stato schierato in campo contro il Torino.

La sua assenza si è fatta sentire, ma la squadra è riuscita comunque a ottenere un pareggio, dimostrando la sua solidità e la sua capacità di reagire alle difficoltà. Ora, però, è fondamentale concentrarsi sul recupero di Calhanoglu e sulla preparazione delle prossime partite, che potrebbero regalare all'Inter due trofei prestigiosi. La finale di Coppa Italia non è l'unica partita a rischio per Calhanoglu.

Il centrocampista turco dovrà saltare sicuramente la sfida contro il Parma del 3 maggio a San Siro, un'occasione importante per l'Inter per conquistare matematicamente il 21esimo Scudetto della propria storia. In caso di vittoria, i nerazzurri potranno festeggiare un traguardo storico davanti al proprio pubblico. Successivamente, il 9 maggio, è in programma la sfida contro la Lazio, proprio all'Olimpico, un anticipo della finale di Coppa Italia che potrebbe essere decisivo per il morale della squadra.

La possibilità di non poter contare su Calhanoglu in queste partite cruciali rappresenta un duro colpo per l'Inter, che dovrà fare affidamento su altri giocatori per raggiungere i propri obiettivi. La speranza è che il giocatore possa recuperare il più velocemente possibile, ma la prudenza è d'obbligo per evitare di aggravare l'infortunio e compromettere la sua stagione. Il club nerazzurro sta seguendo attentamente l'evoluzione della situazione e fornirà aggiornamenti costanti sui progressi del giocatore.

La finale di Coppa Italia, quindi, rimane incerta per Calhanoglu, e l'Inter dovrà prepararsi ad affrontare la Lazio anche senza il suo talentuoso centrocampista





CorSport / 🏆 41. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inter Calhanoglu Coppa Italia Lazio Infortunio Calcio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lazio in finale di Coppa Italia: obiettivo Inter e gestione delle energieLa Lazio raggiunge la finale di Coppa Italia, offrendo un finale di stagione inaspettato dopo un periodo difficile. Ora l'attenzione è rivolta alla sfida contro l'Inter e alla gestione delle energie in vista delle prossime partite, inclusa quella contro l'Udinese.

Read more »

Inter, le condizioni di Çalhanoğlu: risentimento muscolare al soleo della gamba sinistraL'Inter, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto il responso degli esami ad Hakan Calhanoglu, ieri fermatosi per un problema muscolare alla gamba sinistra: per lui ovviamente non ci sarà s

Read more »

Inter, l'obiettivo è riavere Calhanoglu per la finale di Coppa Italia: salterà Parma e LazioL'Inter, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto poco fa il responso degli esami ad Hakan Calhanoglu, ieri fermatosi per un problema muscolare alla gamba sinistra: 'Esami strumentali per il

Read more »

Allarme Inter, ancora un infortunio per Calhanoglu: risentimento al soleo sinistroIl problema è lo stesso che ha avuto Lautaro Martinez a febbraio: l'argentino rimase un mese ai box. Difficile immaginare la sua presenza in finale di Coppa Italia contro la Lazio

Read more »

Nuovo infortunio per Çalhanoğlu: a rischio il finale di stagione e la Coppa ItaliaHakan Çalhanoğlu ha subito un nuovo problema muscolare che mette in dubbio la sua partecipazione alle ultime partite di campionato e alla finale di Coppa Italia contro la Lazio. Nonostante ciò, la sua presenza ai Mondiali sembra essere ancora possibile.

Read more »

Infortunio Calhanoglu, emergenza Inter: rischio stop per la finale di Coppa Italia contro la LazioBrutte notizie per l’Inter e per i fantallenatori. Il centrocampista Hakan Calhanoglu...

Read more »