Inter Campione d'Italia: Piazza Duomo Chiusa per i Festeggiamenti

L'Inter vince lo Scudetto 2025/26 e scoppia la festa a Milano. La stazione M1 Duomo è stata chiusa per motivi di ordine pubblico a causa dell'afflusso di tifosi in celebrazione.

La stazione M1 in piazza Duomo è stata temporaneamente chiusa per motivi di ordine pubblico a seguito delle celebrazioni per la vittoria dello Scudetto dell' Inter .

L'annuncio è stato diffuso tramite gli altoparlanti di Atm all'interno delle stazioni della metropolitana. La vittoria dell'Inter nel campionato di Serie A 2025/26 ha scatenato un'ondata di entusiasmo tra i tifosi, che si sono riversati nelle strade e nelle piazze per festeggiare. Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha sottolineato l'importanza di Cristian Chivu e della squadra nel raggiungimento di questo traguardo, evidenziando la coraggiosa scelta di affidarsi a un allenatore con un curriculum vincente.

Marotta ha espresso la sua fiducia nel futuro di Chivu all'interno del club, prevedendo una lunga e proficua collaborazione. I festeggiamenti hanno raggiunto il culmine allo stadio San Siro, dove i giocatori dell'Inter hanno alzato al cielo il tricolore sotto la curva, accolti dall'entusiasmo dei tifosi. Un grande telo nerazzurro con il numero 21 dorato è stato sventolato da tutti i giocatori, creando un'immagine suggestiva e memorabile.

Fuochi d'artificio hanno illuminato il cielo sopra San Siro e Piazza Duomo, aggiungendo un tocco di magia alle celebrazioni. L'Inter ha pubblicato un video emozionale sui social media, sottolineando che la vittoria non è solo il risultato finale, ma l'insieme di tutti gli sforzi e le scelte fatte per raggiungerla. Il messaggio del club ha evidenziato l'importanza di non arrendersi mai, di trascinare tutti con sé e di credere sempre nelle proprie capacità.

Complimenti sono arrivati anche dal Napoli, campione uscente, che ha espresso la sua ammirazione per l'Inter. La partita decisiva contro il Parma, vinta dall'Inter per 2-0, ha sancito matematicamente la conquista dello Scudetto. Le forze dell'ordine hanno predisposto un rafforzamento dei servizi di sicurezza per gestire l'afflusso di tifosi nelle aree interessate dai festeggiamenti, in particolare intorno al Duomo e lungo le principali arterie che conducono al centro città.

Hakan Calhanoglu, nonostante un problema al soleo, ha espresso la sua gioia attraverso i social media, postando una foto della coppa del tricolore. L'Inter ha organizzato un brindisi-scudetto in una location segreta e ha previsto celebrazioni pubbliche più ampie in occasione della prossima partita in casa contro il Verona, con una scenografia celebrativa speciale. La partita contro il Parma ha visto la presenza di oltre 75.000 spettatori, generando un incasso di circa 5 milioni di euro.

Il pareggio del Napoli a Como ha reso la vittoria dell'Inter inevitabile, ponendo fine a 37 anni di attesa per un nuovo tricolore





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