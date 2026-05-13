Inter di Cristian Chivu chiude in bellezza la stagione con la vittoria finale di Coppa Italia

L'Inter di Cristian Chivu chiude in bellezza la stagione aggiudicandosi dopo il 21° tricolore anche la finale di Coppa Italia dell'Olimpico contro la Lazio di Sarri, per il 10° successo nerazzurro nella manifestazione e per un doblete di prestigio.

L' Inter di Cristian Chivu chiude in bellezza la stagione aggiudicandosi dopo il 21° tricolore anche la finale di Coppa Italia dell'Olimpico contro la Lazio di Sarri , per il 10° successo nerazzurro nella manifestazione e per un doblete di prestigio, centrato in precedenza una sola volta (nel 2009/10, con Mou in panchina e il tecnico romeno in campo) nella storia del club di Oaktree.

A indirizzare subito la finale verso la Baneamata, l'autogol di Marusic al 14'. Poi, al 35' del 1° tempo, il raddoppio di capitan Lautaro, che chiude i conti con largo anticipo. MARTINEZ 6 Voleva mettere anche le sue manone sulla coppa. Un solo brivido con Noslin, che calcia a lato di un soffio Di tiri nello specchio neanche l'ombra, sicuro in uscita.

BISSECK 6,5 Scivola e rimedia subito un giallo, travolgendo Noslin. Non ne risente, occupandosi di Zaccani con energia. AKANJI 6,5 Ha pure il passo giusto per gestire Noslin, compito ben espletato. Utile anche in fase di costruzione dal basso.

BASTONI 6 Ogni tanto è costretto a rincorrere con Isaksen. Fa pari e patta, senza correre grossi rischi dietro. (32' st Carlos Augusto sv) DUMFRIES 7 A baricentro altissimo, come al solito. Tavares prima gli mura la volée del possibile 0-2, poi gli regala pallone e via libera per l'assist del raddoppio a Lautaro.

(23' st Luis Henrique 6: vicino allo 0-3) BARELLA 6,5 In modalità duracell, corre dall'inizio alla fine, pronto a sradicare palloni e a traghettarli in avanti. Non smette mai di correre e di battagliare. SUCIC 6,5 Vince il ballottaggio con Mkhitaryan e si alterna con Zielinski alla regia. Tecnica, visione di gioco e grande personalità a soli 22 anni.

Da agosto in poi sarà difficile tenerlo fuori. (23' st Mkhitaryan 6: esperienza alla causa) ZIELINSKI 6,5 Si riprende il posto dopo il pit stop di campionato, condividendo la regia con Sucic e cercando sempre la giocata in verticale anche da mezzala. Polivalente. DIMARCO 7 Dopo il pit-stop di campionato, di nuovo a sfrecciare in fascia.

E a confezionare cross in serie, compreso il corner che costringe Marusic all'autogol. THURAM 6,5 L'autogol di Marusic è farina della sua spizzata sotto porta. Prezioso nelle sponde e negli allunghi in profondità. (37' st Diouf sv) LAUTARO 7,5 Secondo gol in 4 giorni alla Lazio, questa volta dal peso specifico più rilevante perché regala la 'decima'.

Capitano, bomber e leader indiscusso. (32' st Bonny sv) CHIVU 7,5 Alla prima, vera stagione da allenatore chiude con il doblete, aggiungendo la 10° Coppa Italia al 21° scudetto, come Josè Mourinho (poi tripletista) nel 2010





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