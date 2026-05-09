Inter Dominante: Chivu Guida i Nerazzurri Verso la Finale di Coppa Italia

Dopo la netta vittoria per tre a zero contro la Lazio, Cristian Chivu analizza la prestazione della sua Inter, loda il rientro di Lautaro Martinez e risponde con fermezza ma diplomazia alle dichiarazioni di José Mourinho.

L' Inter di Cristian Chivu continua a dimostrare una forza d'urto impressionante, confermando di essere una squadra non solo vincente, ma profondamente affamata di successi. Nonostante il prestigioso scudetto sia già stato conquistato e riposto nella bacheca dei trofei, i nerazzurri non hanno mostrato alcun segno di appagamento, anzi, hanno travolto la Lazio con un netto tre a zero in un match che ha ribadito la superiorità tecnica e mentale della formazione guidata da Chivu.

L'allenatore, tuttavia, ha preferito mantenere un profilo basso e prudente, evitando l'euforia eccessiva. In occasione della conferenza stampa post-partita, ha sottolineato come l'obiettivo principale rimanga la finale di Coppa Italia prevista per il prossimo tredici, avvertendo i suoi giocatori che mercoledì si affronterà una sfida completamente diversa. Per Chivu, la chiave del successo risiede nella capacità di restare vigili e di non dare mai nulla per scontato, anche quando i risultati sembrano essere un'estensione naturale del talento individuale e collettivo.

Un elemento centrale della serata è stato senza dubbio il rientro di Lautaro Martinez, che è tornato titolare e ha immediatamente lasciato il segno trovando la via della rete. Sebbene l'attenzione mediatica si sia concentrata sul capitano, l'allenatore ha voluto distribuire il merito in modo equo tra tutti i componenti della rosa. Chivu ha lodato l'anima, la professionalità e la serietà di Lautaro, ma ha insistito sul fatto che il gol sia il risultato di un lavoro corale.

Secondo il tecnico, il merito appartiene a tutto il gruppo, poiché i compagni di squadra creano le condizioni ideali per permettere al bomber di esprimersi al meglio. Definendo la sua squadra un gruppo fantastico, Chivu ha espresso un profondo orgoglio per l'armonia e la dedizione che i suoi calciatori mettono in ogni singolo allenamento e partita, elementi che considera fondamentali per mantenere il dominio sul campo.

Sul fronte tattico, l'intervista si è fatta più leggera quando Chivu è stato interrogato su un possibile cambio di modulo per la prossima stagione. Con una punta di ironia, l'allenatore ha citato il leggendario e assurdo 5-5-5, facendo un chiaro riferimento alla commedia L'allenatore nel pallone, per poi tornare rapidamente a toni più seri.

Per Chivu, l'ossessione per i sistemi di gioco è spesso superficiale; ciò che conta davvero sono i principi, i valori e la mentalità che i giocatori portano in campo. Ha spiegato che l'Inter cerca costantemente di essere dominante, indipendentemente dalla disposizione tattica, e che l'obiettivo è continuare a migliorare e aggiungere nuovi elementi di valore al gioco della squadra. In questa ottica, ha trovato spazio anche l'analisi della prestazione di Sucic, schierato nel ruolo di regista.

Nonostante un calo fisiologico di rendimento nel secondo tempo, Chivu ha espresso grande soddisfazione per il suo gol e per l'intera partita giocata, confermando che il giocatore possiede le caratteristiche necessarie per ricoprire con successo quel ruolo strategico. Infine, l'attenzione si è spostata su José Mourinho e sulle recenti dichiarazioni rilasciate su Sportweek, in cui l'allenatore portoghese aveva suggerito che l'attuale Inter non avrebbe trovato posto nella squadra che vinse il Triplete.

Chivu, che faceva parte di quel leggendario gruppo, ha risposto con maturità, rifiutando categoricamente ogni tipo di paragone tra due generazioni diverse. Ha sottolineato come il calcio sia cambiato profondamente in sedici anni e che l'importante non sia il confronto statistico o nostalgico, ma il fatto che l'Inter continui a portare gioia e orgoglio ai suoi tifosi.

Quando interrogato sulla possibilità che Mourinho gli avesse scritto privatamente, Chivu ha scelto di mantenere il segreto, dichiarando che i messaggi tra ex colleghi restano confidenziali. Con un tocco di pragmatismo, ha chiuso il discorso chiedendo di concentrarsi prima sullo scudetto e sui successi presenti, piuttosto che perdersi in discussioni su vecchie glorie o ipotetiche stelline per la Coppa Italia





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