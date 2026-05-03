Inter, dopo lo scudetto si progetta il futuro: mercato, rinnovi e il caso Bastoni

Dopo la conquista del 21° scudetto, l’Inter guarda al futuro con un mercato mirato e sostenibile. Il rinnovo di Chivu e il caso Bastoni al centro delle attenzioni, mentre la squadra punta a consolidare i successi e a rafforzarsi per le prossime sfide.

Lo scudetto rappresenta la base di partenza per l’ Inter , una risposta di solidità, autostima e prospettiva che solo il campo può offrire. In una stagione in cui il club ha conquistato il 21° titolo nazionale, la dirigenza ha già iniziato a progettare il futuro.

Il lavoro di Cristian Chivu è stato finora estremamente positivo: ha garantito continuità a un gruppo e a un sistema di gioco già rodato, rafforzando le certezze e portando la squadra a un traguardo tutt’altro che semplice dopo la delusione della stagione scorsa. Nonostante la delusione in Champions League, il controllo del campionato è stato totale, segnando un ritorno alla gioia, agli abbracci e alla soddisfazione collettiva. Sensazioni ed emozioni di cui la squadra aveva bisogno.

Per questo motivo, il rinnovo del contratto di Chivu e l’adeguamento dell’ingaggio sono passaggi naturali, così come l’avvio di un confronto costante con la dirigenza per costruire l’Inter del futuro. Una squadra che, inevitabilmente, cambierà pelle, ma non totalmente. La rosa verrà ritoccata, ma non stravolta. Il nodo principale ruota attorno ad Alessandro Bastoni, pilastro della difesa a tre, nel pieno della maturità calcistica, diventato il grande obiettivo del Barcellona.

Il contratto fino al 2028 e la valutazione non inferiore a 60-70 milioni fissano una base chiara: l’Inter non ha intenzione di svendere. Tuttavia, il contesto attorno al giocatore, tra pressioni mediatiche e stimoli internazionali, ha aperto scenari che fino a pochi mesi fa sembravano lontani. Un’eventuale cessione rappresenterebbe un punto di svolta, non solo per il peso tecnico di Bastoni, ma anche per le conseguenze economiche.

Il tesoretto potrebbe superare i 100 milioni, considerando anche le possibili partenze di Luis Henrique e Davide Frattesi. Senza dimenticare i contratti in scadenza di Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Matteo Darmian, nessuno dei quali verrà trattenuto, così come è ai saluti anche Mkhitaryan, dopo una stagione complicata. L’idea di rafforzamento sarà mirata e sostenibile. In difesa, il nome caldo è quello di Tarik Muharemovic del Sassuolo, profilo giovane e già pronto.

I contatti sono bene avviati per portarlo alla corte di Chivu dalla prossima estate. A centrocampo, invece, servono fisicità e ritmo: il primo obiettivo resta Manu Koné della Roma, mentre per il reparto avanzato il sogno è Moussa Diaby, esterno francese in forza all’Al-Ittihad, giocatore capace di aggiungere imprevedibilità e strappi, già nel mirino della società durante il mercato di gennaio. Sul piano tattico, molto dipenderà da Bastoni.

Cristian Chivu ha rispettato il 3-5-2 ereditato da Inzaghi, ma la sua idea di calcio guarda anche a una difesa a quattro, quindi a un possibile 4-2-3-1. Una rivoluzione che, almeno nell’immediato, potrebbe trasformarsi in un restyling. Perché il sistema attuale garantisce equilibrio e risultati, e il mercato estivo dovrebbe comunque partire da questa base, magari per allinearsi su un 3-4-2-1 finale da tarare e registrare a seconda degli arrivi estivi.

Tornando alla squadra di oggi, il totem sarà sempre il capitano Lautaro Martinez, mentre i giovani come Esposito e Bonny avranno ancora più spazio dopo l’eccellente impatto stagionale. Nicolò Barella resta un altro punto fermo del progetto, così come Marcus Thuram, tornato decisivo dopo oltre due mesi di letargo. Sulla fascia, il recupero di Dumfries ha restituito profondità alla manovra nerazzurra sulla corsia di destra, anche in termini realizzativi.

L’esterno olandese, nonostante la clausola di 25 milioni e la voglia di misurarsi in Premier League, non è escluso che possa rimanere. Così come Sucic, che nel progetto c’è sempre stato ma il prossimo anno dovrà cercare continuità e minutaggio per fare il definitivo salto di qualità. Ma chi ha dimostrato una volta di più la sua centralità è stato Hakan Calhanoglu.

Al regista turco verrà proposto il rinnovo a fine mercato, vista la scadenza a giugno 2027, dopo aver certificato di essere completamente al centro del progetto. In termini di qualità, assist e gol, è insieme a Lautaro Martinez il leader tecnico della squadra. Senza dimenticare il grande campionato di Piotr Zielinski, che quasi mai ha fatto sentire l’assenza di Calhanoglu e ha ancora due meritati anni di accordo con il club nerazzurro.

In definitiva, l’Inter vive un momento di equilibrio perfetto tra presente e futuro. Risultati sportivi eccellenti e da consolidare, magari tornando a farlo anche a livello europeo, con uno sguardo a un’estate di cambiamenti, ma non di rivoluzioni. È sempre così per chi vince e alza trofei





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