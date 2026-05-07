Inter e Chivu: il piano per il rinnovo pluriennale dopo il trionfo

L'Inter punta a blindare Cristian Chivu con un nuovo contratto fino al 2028, premiando il tecnico per la conquista dello Scudetto e la gestione dello spogliatoio.

L'ascesa fulminea di Cristian Chivu rappresenta uno dei capitoli più sorprendenti del calcio italiano recente. In meno di quindici mesi, il tecnico romeno ha vissuto una trasformazione radicale, passando dal ruolo di scommessa a quello di guida indiscussa di una delle squadre più prestigiose d'Europa.

Il suo percorso ha avuto inizio in un contesto complicato come quello del Parma, dove ha saputo guidare una formazione terzultima verso una salvezza agguantata con fatica e intelligenza tattica. Questo successo ha attirato l'attenzione dei vertici dell'Inter, che hanno deciso di affidargli una sfida monumentale: gestire l'eredità di Simone Inzaghi.

Nonostante lo scetticismo iniziale di una parte della piazza e degli osservatori, Chivu ha risposto sul campo con una determinazione impressionante, trasformando i dubbi in certezze e portando l'Inter a conquistare lo Scudetto. Oggi non è più soltanto un ex giocatore di talento, ma un allenatore di primo piano, capace di competere ai massimi livelli e di imporre la propria visione di gioco in un campionato ostico come la Serie A. Il successo ottenuto non è frutto del caso, ma di un lavoro psicologico e tecnico di altissima qualità.

Quando Chivu ha preso le redini della squadra, si è trovato di fronte a un gruppo profondamente scosso e mentalmente provato. Il ricordo traumatico del finale di stagione precedente e, soprattutto, l'umiliazione del cinque a zero subito contro il Paris Saint-Germain avevano lasciato ferite profonde nell'anima dei calciatori.

A questo si aggiungevano tensioni interne che rischiavano di compromettere l'armonia dello spogliatoio, come la celebre e accesa polemica tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, che aveva creato una frattura evidente tra i leader tecnici del reparto offensivo. Chivu ha saputo gestire queste crisi con una maturità sorprendente, agendo da mediatore e riportando l'attenzione di tutti verso l'unico obiettivo comune: la vittoria del campionato.

La sua capacità di rinsaldare i legami umani e di ridare fiducia a giocatori in crisi è stata la chiave per sbloccare il potenziale di una rosa che sembrava destinata al collasso. Con il campionato ormai concluso e lo Scudetto ormai in bacheca, l'Inter guarda ora verso i prossimi obiettivi, con la finale di Coppa Italia contro la Lazio che potrebbe sancire un double storico. È proprio in questo scenario che si inserisce la strategia di Giuseppe Marotta.

Il dirigente nerazzurro, consapevole del valore acquisito dal tecnico, intende blindare Chivu per evitare che altre squadre europee possano fare persevere. L'idea è quella di convocare l'allenatore in sede subito dopo la finale per discutere i termini di un rinnovo che non sia solo un semplice adeguamento economico, ma un vero e proprio progetto a lungo termine.

La proposta che verrà messa sul tavolo prevede una firma che si estenda fino al giugno del 2028, un segnale forte di fiducia che indica la volontà del club di costruire il futuro attorno alla sua figura. Questo rinnovo permetterebbe all'Inter di partire dalla prossima stagione con una stabilità tecnica assoluta, eliminando ogni incertezza legata alla scadenza del contratto.

Tuttavia, il percorso di Chivu non è stato privo di ombre, e l'unico vero neo di una stagione quasi perfetta è stata l'eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt. Quella sconfitta ha mostrato che, nonostante la supremazia in Italia, c'è ancora un margine di crescita per quanto riguarda la gestione delle partite europee e la capacità di reagire in contesti climatici e tattici anomali.

Sarà proprio su questo aspetto che Chivu e lo staff tecnico dovranno lavorare nei prossimi mesi per rendere l'Inter una macchina da vittoria anche in ambito continentale. In ogni caso, l'uomo che si siederà al tavolo delle trattative sarà profondamente diverso da quello di un anno fa. Se inizialmente Chivu vedeva il ritorno a Inter come un'opportunità unica e ha firmato senza troppe pretese, oggi si presenta come un tecnico affermato e titolato.

Questo cambiamento di status gli conferisce un potere contrattuale decisamente maggiore, permettendogli di avanzare richieste più specifiche non solo sul piano finanziario, ma soprattutto su quello tecnico, richiedendo maggiori investimenti mirati per potenziare la rosa e implementare la propria filosofia di gioco





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