Inter festeggia scudetto, immagini da TMW

La stagione 2019-2020 dell'Inter è finita in trionfo: vittoria del titolo e della Coppa Italia. In queste immagini, il tecnico Cristian Chivu spinge i giocatori ad alzare il trofeo e Sipariettato tra Marcus Thuram e papà Lillian, ancora leggenda della Juventus. La festa prosegue con il pullman scoperto sui marciapiedi di Milano e si concluderà in Piazza Duomo.

continua la propria festa, dopo aver vinto scudetto e Coppa Italia , il giorno per celebrare una stagione finita in modo trionfale per i nerazzurri. Dopo l'1-1 contro il Verona c'è stata la premiazione a San Siro, con scene di festa incontenibile fra i giocatori, le proprie famiglie ed i tifosi presenti al Meazza.

Fra le immagini più belle il tecnico Cristian Chivu spinto dai giocatori ad alzare il trofeo assieme a capitan Lautaro Martinez, così come l'immancabile sipariettato fra Marcus Thuram e papà Lilian, leggenda della Juventus nel suo passato da calciatore. Ora i giocatori sono attesi con il pullman scoperto per le strade di Milano, con la festa che culminerà in Piazza Duomo. Ecco alcune delle immagini più belle di TMW sulla festa dell'Inter





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