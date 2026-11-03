Inter-Feyenoord 3-0: Bisseck ed Esposito trascinano Chivu a Rotterdam

L'Inter batte il Feyenoord 3-0 in Champions League con gol di Bisseck, Esposito e Zielinski. Cristian Chivu celebra la terza vittoria consecutiva in Europa League.

L' Inter di Cristian Chivu ha domineering il Feyenoord con un netto 3-0 al De Kuip di Rotterdam, riaccendendo le speranze di un piazzamento nelle prime otto posizioni della League Phase. La squadra nerazzurra ha recuperato immediatamente dopo la sconfitta nel derby, tornando a vincere in trasferta in Champions League dopo nove mesi dall'ultimo successo continentale, avvenuto a Dortmund il 28 gennaio.

Partita e gol dell'Inter a Rotterdam

Benjamin Sesko ha sbloccato le marcature al 8' minuto con un sinistro a giro a fil di palo, firmando il 1-0 che ha aperto le danze per i campioni d'Italia. La rete ha messo in difficoltà la difesa olandese fin dalle fasi iniziali del match, dimostrando la prontezza tattica di Chivu.

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Al 34' minuto, Pio Esposito ha raddoppiato con un colpo di testa, approfittando di un'incomprensione difensiva e di un'uscita spericolata ma efficace dell'avversario. La rete ha ulteriormente consolidato il controllo nerazzurro in un momento cruciale della prima frazione di gioco.

Zielinski ha chiuso i conti al 54' minuto, realizzando il terzo gol con una precisione chirurgica che ha sigillato il successo contro gli olandesi guidati da Van Bronckhorst. La vittoria porta Chivu a sommare sei punti nelle ultime quattro partite di coppa, consolidando la posizione in classifica.

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Performance individuali e ruoli chiave

Denzel Dumfries ha mostrato un ruolo offensivo determinante, disegnando la traiettoria per il primo gol di Bisseck e mettendo a segno una prestazione solida in entrambe le fasce. Il difensore ha dimostrato grande qualità nel passaggio e nella costruzione del gioco, risultando fondamentale per le azioni della squadra.

Aleksandar Mitrovic ha affrontato le sfide difensive avversarie con forza fisica, difendendo bene il pallone e contribuendo all'equilibrio tattico. La sua presenza è stata essenziale per permettere alla squadra di alzare il blocco difensivo e controllare i ritmi del match.

Nicolo Barella ha guidato il centrocampo con ordine, inserendosi nei momenti chiave e mostrando una visione di gioco ampia. La sua capacità di leggere le azioni ha permesso di sfruttare le spaziature create dai compagni, mantenendo alta la pressione offensiva.

Altri momenti salienti della gara

Matteo Darmian ha avuto il suo momento di nervosismo con un battibecco con Zechiel, che gli è costato un cartellino giallo, ma ha mantenuto la concentrazione necessaria per difendere il proprio settore. La sua gestione del gioco è stata essenziale per la stabilità del reparto.

Hakan Çalhanoğlu ha gestito la regia con efficienza, pescando le fasce e creando occasioni per i compagni. La sua esperienza ha guidato la squadra nei momenti di difficoltà, mantenendo la forma tattica in crescendo.

Stefan de Vrij ha dimostrato grande sicurezza nel gioco aereo, vincendo il ballottaggio con Diouf e sfruttando le chance a disposizione. La sua presenza fisica ha messo in difficoltà le inserzioni avversarie.

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Impatto sulla classifica e prospettive future

Questa vittoria rappresenta un punto di svolta per la stagione europea di Chivu, che ritrova la continuità necessaria per ambire a un posto tra le prime otto. La squadra ha mostrato una maturazione tattica evidente rispetto alle prime partite, con un pressing alto e un'efficace transizione offensiva.

I prossimi impegni saranno cruciali per consolidare questa striscia di risultati positivi. La squadra deve mantenere la concentrazione e la qualità mostrata a Rotterdam per affrontare le sfide rimanenti nella League Phase.

La soddisfazione per il ritorno al successo in trasferta si unisce alla soddisfazione per la crescita dei singoli giocatori. Ogni prestazione positiva contribuisce a costruire la fiducia necessaria per le sfide più importanti del torneo.

Chivu ha sottolineato l'importanza della coesione di gruppo e della capacità di reagire agli setbacks come il derby perso. La mentalità vincente è il elemento chiave per il resto della stagione.

La squadra si presenta ai prossimi incontri con la certezza di poter competere ai massimi livelli. La dimostrazione di qualità contro un avversario diretto come il Feyenoord è la migliore prova della crescita del gruppo.