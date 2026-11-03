Inter-Feyenoord: la grande rimonta nerazzurra in Champions League

L'Inter batte il Feyenoord per 3-0 in Champions League con gol di Bisseck, Esposito e Zielinski. I nerazzurri dominano e fissano l'ipoteca sui playoff.

L' Inter ha confermato il suo status di squadra dominante nel campionato europeo di calcio, imponendosi con un netto 3-0 contro il Feyenoord nella fase a gironi della Champions League. La vittoria, ottenuta in trasferta, permette ai nerazzurri di entrare stabilmente nella zona utile per accedere alla fase a eliminazione diretta, rafforzando la propria posizione in classifica.

La prestazione tecnica dei nerazzurri

Davide Bisseck ha aperto le operazioni con un gol di grande pregio tecnico, sbloccando il risultato dopo soli 8 minuti di gioco. La sua prestazione ha dimostrato capacità da centrocampista creativo, superando le aspettative legate al suo ruolo di difensore. Il Feyenoord ha provato a reagire, ma l'Inter ha mantenuto la solidità difensiva necessaria per gestire l'intensità dell'opponente olandese.

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Il secondo goal è arrivato su una ripartenza veloce guidata da Nathan Aké, che ha servito la palla a Pio Esposito. Il giovane attaccante ha ritrovato la via del gol dopo un periodo di digiunosegni che durava da quasi due mesi, restituendo fiducia a tutta la squadra. La tripletta finale è stata siglata da Piotr Zielinski, il quale ha completato la sua partita straordinaria con un potente tiro al volo.

Il ruolo dei singoli protagonisti

Nathan Aké sulla fascia destra si è distinto come elemento chiave delle azioni offensive. Il difensore inglese ha contribuito direttamente alla preparazione dei primi due gol, mettendo in costante difficoltà la retroguardia avversaria. La sua velocità e precisione nelle traversoni hanno creato problemi strutturali alla difesa del Feyenoord, costringendola a continui aggiustamenti tattici durante l'incontro.

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Hakan Çalhanoğlu e Marcelo Brozović hanno gestito il centrocampo con esperienza, garantendo la continuità nelle fasi di possesso. Nicolo Barella è apparso in forte crescita nella seconda frazione di gioco, imponendosi per corsa e intensità. Lautaro Martínez ha mostrato un rendimento costante, pur senza segnare, mantenendo una pressione costante sulla linea difensiva avversaria.

La situazione tattica e i prossimi step

La vittoria consolida la posizione dell'Inter nella parte alta della classifica, avvicinandola definitivamente ai playoff. La squadra di Simone Inzaghi ha dimostrato maturità nel gestire le situazioni di pericolo, correggendo le sbavature difensive emerse nelle partite precedenti. La prestazione complessiva ha rassicurato sulla capacità del gruppo di affrontare le sfide più delicate del torneo europeo.

Il prossimo impegno sarà cruciale per verificare la continuità di rendimento. I nerazzurri potranno contare sulla fiducia derivante da una prestazione così conclusiva per affrontare le prossime sfide con maggiore serenità tattica. La rotazione dei giocatori sarà un elemento da monitorare attentamente per mantenere l'efficienza fisica in vista delle gare successive.