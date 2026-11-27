Scopri come vedere Inter-Genoa in diretta su DAZN, Sky e NOW. Tutti i dettagli su canali TV, orari e piattaforme per seguire la Serie A.

L' Inter ospita il Genoa sabato sera nello stadio Giuseppe Meazza di Milano, in un incontro decisivo valido per il campionato di Serie A. La squadra allenata da Cristian Chivu occupa la terza posizione in classifica con 29 punti conquistati nelle prime dodici giornate del torneo. L'attacco nerazzurro si presenta alla sfida con grande entusiasmo e fiducia, grazie alla positiva prestazione offerta il mercoledì precedente.

Diritti televisivi e canali DAZN

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN, piattaforma che detiene i diritti televisivi per tutte le gare di Serie A. Il servizio garantisce la visione di tutte e dieci le partite di ogni turno del campionato italiano, di cui sette sono in esclusiva assoluta per l'abbonato. Il piano Standard non si limita al calcio nazionale, ma include l'accesso ad altre competizioni di alto profilo come la Liga spagnola, la Serie BKT e i migliori eventi del campionato femminile europeo.

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Oltre alla diretta della sfida, DAZN offre un ricco pacchetto di contenuti accessori per i tifosi più appassionati. La piattaforma dispone di ampi spazi pre e post partita dalla redazione della Square, documentari originali e format di analisi tattica disponibili on demand. Questa struttura completa permette ai telespettatori di avere un'analisi approfondita delle strategie di gioco e delle dinamiche di squadra prima e dopo il fischio finale.

Opzioni di visione su Sky Sport e NOW

La gara è visibile anche attraverso Sky Sport, emittente che trasmette tre incontri in co-esclusiva a giornata. I canali focalizzano la propria attenzione sugli incontri di maggior rilievo: il sabato sera alle ventitre e quarantacinque, la domenica alle diciotto e la sera del lunedì alle ventitre e quarantacinque. L'opzione su decoder garantisce affidabilità superiore e una qualità dell'immagine che include il formato 4K, evitando i tipici ritardi dello streaming.

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Per chi preferisce la flessibilità del digitale, il servizio NOW offre esattamente le stesse tre partite co-esclusive trasmesse sui canali lineari. La piattaforma non richiede parabole o decoder fisici e si attiva istantaneamente via internet su Smart TV, console, PC e dispositivi mobili. Il Pass Sport di NOW include in un'unica soluzione tutto lo sport: le tre partite di Serie A, l'intera Champions League, la Formula Uno, la MotoGP e il grande tennis internazionale.

Formazione e stato di forma nerazzurro

L'Inter arriva alla sfida con il morale alto dopo la vittoria per due a zero ottenuta in Champions League contro lo Stoccarda. Il gol della squadra è stato siglato da Sucic su calcio di rigore e da Lautaro Martinez, il quale torna al gol dopo oltre un mese di astinenza. L'attaccante argentino ha dimostrato di essere ancora il punto di riferimento fondamentale per il reparto offensivo della squadra milanese.

Il bilancio di queste prime dodici giornate evidenzia la forza dell'attacco nerazzurro, che ha totalizzato 32 gol complessivi. Questo numero supera quello di qualsiasi altra squadra del campionato, confermando la predominia offensiva dei meneghini. La squadra di Cristian Chivu dimostra di essere molto efficace nel trasformare le occasioni in reti, un dato statistico che rende la squadra particolarmente temibile nelle partite casalinghe.

Logistica e accesso allo stadio Meazza

Per seguire l'evento in loco o in televisione, i tifosi devono considerare le opzioni di streaming sicure se si trovano all'estero. L'utilizzo di una Virtual Private Network (VPN) permette di bypassare i blocchi geografici regionali e guardare le partite in diretta sulla propria piattaforma preferita. Questa soluzione tecnica è utile per accedere ai servizi di streaming da qualsiasi parte del mondo senza restrizioni.

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La presenza di link di affiliazione nelle fonti ufficiali indica che gli acquisti tramite i servizi forniti possono generare commissioni. I tifosi sono invitati a verificare le condizioni di abbonamento prima di scegliere tra i vari provider. La scelta tra DAZN, Sky e NOW dipende dalle esigenze specifiche di qualità video, dispositivi utilizzati e interesse per altre discipline sportive oltre al calcio.