Scopri come seguire la sfida Inter-Genoa in diretta TV e streaming. Guida completa ai diritti DAZN, Sky Sport e NOW per lo scontro di Serie A a Milano.

La sfida di Serie A tra Inter e Genoa, in programma sabato sera a Milano, sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, la piattaforma che detiene i diritti per tutte le gare del campionato italiano. Oltre a DAZN, l'incontro sarà visibile sui canali di Sky Sport e sulla piattaforma di streaming NOW. Gli appassionati potranno scegliere tra varie opzioni per seguire la partita, tra cui la possibilità di utilizzare una VPN per bypassare le restrizioni geografiche e guardare le partite in diretta da qualsiasi parte del mondo.

Inter e Genoa al Meazza di Milano

Inter e Genoa si affronteranno nello stadio Giuseppe Meazza di Milano in un match valido per la Serie A. L'Inter di Cristian Chivu è terza in classifica con 29 punti, avendo segnato 32 gol nelle prime 12 giornate, più di qualsiasi altra squadra del campionato. L'attacco nerazzurro arriva allo scontro con grande entusiasmo dopo la vittoria per 2-0 in Champions League contro lo Stoccarda, grazie a un rigore di Sucic e alla rete di Lautaro Martinez, tornato a segno dopo oltre un mese. Prima della vittoria europea, l'Inter aveva pareggiato 4-4 a Bergamo contro l'Atalanta in una partita ricca di gol.

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DAZN: diritti esclusivi e tutte le gare

DAZN è la piattaforma che detiene il pacchetto principale dei diritti televisivi per la Serie A, garantendo la visione di tutte e 10 le partite di ogni turno, di cui 7 in esclusiva assoluta. La piattaforma trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi specificamente sugli incontri di cartello del sabato sera alle 20:45, della domenica alle 18:00 e del lunedì alle 20:45. Oltre alle dirette, DAZN offre ampi spazi pre e post-partita dalla Square, documentari originali e format di analisi tattica on-demand per i più appassionati. Il piano Standard non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe seguite come la LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo.

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Sky Sport: affidabilità e qualità 4K

Sky Sport completa l'offerta nazionale trasmettendo 3 partite in co-esclusiva a giornata, con un focus sugli stessi incontri di cartello. La piattaforma è l'opzione ideale per chi preferisce l'affidabilità del decoder, sfruttando una qualità dell'immagine superiore, incluso il formato 4K, senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming. Sky Sport completa la sua offerta nazionale includendo in esclusiva la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League. La piattaforma offre un'esperienza televisiva di alto livello, garantendo una visione stabile e di alta definizione per tutti gli eventi sportivi principali.

NOW: streaming immediato e pacchetto sportivo

NOW, la piattaforma streaming di proprietà di Sky, offre esattamente le stesse 3 partite in co-esclusiva a giornata trasmesse sui canali lineari. La piattaforma non richiede parabola o decoder fisici; si attiva istantaneamente via internet ed è accessibile da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite l'app ufficiale. Il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione: le 3 partite di Serie A, la Champions League intera, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale. A differenza dell'abbonamento tradizionale Sky, dove i pacchetti calcio e sport possono essere separati, NOW propone un pacchetto tutto incluso.