Previsioni formazioni per Inter-Genoa: Chivu schiera Thuram ed Esposito, De Rossi risponde con Bijlow. Ecco chi gioca e chi manca nella gara di Serie A.

L' Inter ospita il Genoa allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano per la dodicesima giornata di Serie A, in una stagione che ha già regalato parecchie emozioni. Sabato sera San Siro attende una sfida tra l'attacco più prolifico del campionato e una squadra in grande condizione. I nerazzurri di Cristian Chivu sono terzi in classifica con 29 punti e hanno segnato 32 gol nelle prime 12 giornate, più di qualunque altra squadra.

Probabile undici dell'Inter di Chivu

Nell'Inter, Chivu dovrebbe affidarsi a questo undici probabile: Josep Martínez; Carlos Augusto, Pavard, Bastoni; Dimarco, Stanković, Barella, Mkhitaryan, Spence; Thuram ed Esposito. Out per infortunio Bonny, Zieliński e Çalhanoğlu, mentre non ci sono squalificati. Le assenze a centrocampo pesano: Çalhanoğlu e Zieliński restano fuori. Il tecnico serbo punta sulla solidità difensiva e sulla ripresa dell'attacco, con Thuram ed Esposito protagonisti.

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La squadra milanese arriva dal 2-0 in Champions League contro lo Stoccarda, firmato dal rigore di Sučić e dal gol del rientrante Lautaro Martínez. Prima del successo europeo c'era stato il folle 4-4 di Bergamo contro l'Atalanta, un risultato che ha lasciato qualche rimpianto e molte discussioni. I nerazzurri cercano di confermare il ritmo altissimo visto nelle ultime settimane.

Il roster del Genoa di De Rossi

Il Genoa di Daniele De Rossi è decimo con 16 punti e ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato. Domenica scorsa il Grifone ha battuto 2-0 il Sassuolo, con una doppietta di Osmajić nel primo tempo e le sette parate di Bijlow. La squadra ligure mostra grande vitalità e organizzazione tattica sotto la guida del tecnico romano.

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Il Genoa di De Rossi dovrebbe schierare Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Ehizibue, Amorim, Traorè, Baldanzi; Messias e Osmajić. Mancano Colombo e Nuredini per infortunio e non risultano squalifiche. De Rossi ha concentrato le sue attenzioni sulla tenuta difensiva e sulla capacità di sfruttare i contropiedi, fondamentali per affrontare una delle migliori squadre del girone.

Statistiche e impatti della partita

Per i liguri c'è però un tabù da sfatare: nelle ultime 10 trasferte di Serie A a San Siro hanno segnato una sola volta. Questa statistica rappresenta una sfida ulteriore per l'attacco rossoblu, che dovrà essere efficiente per evitare di restare a mani vuote. La storia recente dei risultati incrociati indica che il pubblico meneghino sarà un decisivo dodicesimo uomo.

Ulteriori aggiornamenti sulle formazioni arriveranno più vicino al calcio d'inizio. I dettagli tattici finali potrebbero variare in base alle condizioni fisiche degli atleti e alle ultime decisioni degli allenatori. Le previsioni attuali indicano un match equilibrato, con l'Inter favorita ma consapevole delle qualità del Genoa.