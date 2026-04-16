Inter, i senatori salvano la baracca: Thuram e Dumfries spingono i nerazzurri verso lo scudetto

L'Inter dimostra la sua forza nei momenti difficili grazie alle prestazioni dei suoi giocatori più esperti. Thuram e Dumfries con una doppietta a testa, supportati da Barella e Calhanoglu, ribaltano la partita a Como e rilanciano la corsa scudetto. La squadra nerazzurra mostra maturità e solidità anche in assenza del capitano Lautaro Martinez.

La forza di un gruppo emerge con prepotenza nei momenti più critici, a condizione che la guida della squadra sia affidata alle gesta dei singoli. L' Inter ha sperimentato vividamente questo effetto a Como, soprattutto quando all'assenza di un leader naturale come il capitano Lautaro si è aggiunto il doppio svantaggio dei padroni di casa, complicando ulteriormente la situazione.

In quel frangente, quattro senatori dello spogliatoio hanno preso in mano le redini, ribaltando completamente le sorti della partita a partire dal recupero del primo tempo. Sotto i riflettori sono finiti Thuram e Dumfries, autori di una doppietta ciascuno, ma va sottolineato anche il ruolo cruciale di Barella e Calhanoglu. Dalla zona nevralgica del campo, hanno iniettato linfa vitale per indirizzare la partita su un binario completamente diverso.

Una risposta netta e di ancor più grande valore, alla luce dell'indisponibilità di Lautaro, colui che solitamente infiamma gli animi nei momenti difficili e che, con i fatti, contribuisce con i suoi gol. L'undici titolare dell'Inter vanta un'esperienza considerevole in ogni reparto, come dimostra anche l'età media della rosa. In chiave scudetto, è stato fondamentale che i senatori facessero la differenza, capovolgendo un incontro complesso contro un avversario di tale levatura.

Sin dall'inizio del 2026, risposte di questo calibro erano attese soprattutto da Thuram, che nei mesi scorsi aveva attraversato un periodo di appannamento senza riuscire a trovare la via del gol. L'ultima sosta, con la rete segnata con la maglia della Francia, lo ha aiutato a cambiare marcia, permettendogli poi di sfruttare il rientro di Lautaro contro la Roma per rispolverare la vecchia intesa.

Dopo la sosta, il francese ha messo a segno tre gol e due assist in due partite, tornando a guidare a tutti gli effetti l'attacco in assenza del capocannoniere della squadra. Dopo quasi otto mesi di digiuno in campionato, si è trattato di un ritorno al gol anche per Dumfries, che ha smaltito l'infortunio e ritrovato la sua migliore condizione, come dimostrato anche dalla freddezza in area in fase realizzativa sulle rive del lago. Una freccia in più che è mancata terribilmente a Inzaghi nella fase calda della stagione, a causa del guaio alla caviglia dell'olandese.

Sempre a Como, la rinascita dei senatori è partita anche dal centrocampo, dove Barella in primis ha tenuto saldamente il timone anche durante la tempesta del primo tempo, di fronte ai due gol dei padroni di casa. Dopo la rete segnata contro la Roma, il centrocampista sardo ha iniziato a sfornare assist, collezionandone due per mettere i compagni nelle condizioni ideali di colpire. A proposito di ispirazione, non da meno è stato Calhanoglu, capace di reagire a un brutto inizio di partita. Il modo in cui ha calciato le due punizioni ha confermato ancora una volta quanto sia il grimaldello ideale per innescare gli schemi della squadra, mettendo il pallone con la giusta traiettoria a disposizione dei compagni.

Una reazione da squadra ispirata, dunque, dai singoli, che in panchina ha fatto gioire anche il capitano Lautaro, nonostante la delusione personale per il nuovo infortunio. Ora i senatori intendono imprimere il loro marchio sulla conquista matematica dello scudetto, a partire dalla sfida di venerdì sera contro il Cagliari, per avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo stagionale





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