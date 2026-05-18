Inter: il difensore potrebbe cambiare di squadra, il Barcellona interesse esalato, il pubblico neostretto ad una città

Al momento, l'interesse del Barcellona verso il difensore sembra esalato, ma la cifra richiesta per lasciarlo andare – 70 milioni – potrebbe raffreddarlo. Lo scenario potrebbe cambiare se il tecnico non è d'accordo, ma al momento la permanenza sul posto viene considerata l'opzione più concreta.
Lo scenario legato al difensore potrebbe cambiare. La cifra per lasciarlo andare è di 70 milioni, ma al momento l'interesse del Barcellona sembra raffreddato. Domenica notte, dopo ore di viaggio e fiumi di alcol per le strade di Milano, il popolo nerazzurro, pieno d'esaltazione, ha aggiunto un canto: ' Bastoni , resta con noi...
'. Ale, sulla Terrazza Duomo 21, ha mostra un sorriso malizioso e poi è iniziato a batterli il petto, lì dove c'è lo stemma dell'Inter. Le azioni hanno un peso, era una precisa manifestazione d'amore: il segno pubblico di chi davvero vuole restare con 'loro', i tifosi e i compagni che lassù ballonzolavano con lui. Insomma, quelli che non l'hanno abbandonato nei momenti più duri della contestazione dopo il caso Kalulu e il rosso in Bosnia.
Niente è casuale in queste strade: effettivamente adesso Bastoni vede molto più nerazzurro, anzi l'orizzonte visivo si è ristretto fino a occupare quasi soltanto a Milano. Un mese fa, oppure due, non era così: in quel momento la tentazione catalana era fortissima e Ale aveva dato il via libera al suo agente per un proficuo dialogo con il Barcellona.
Si era andati avanti, anche parecchio, e pure l'Inter aveva aperto a questa possibilità, mettendo però in chiaro i termini dell'affare: il mancino si può pure cedere, ma a un prezzo da top della difesa, al livello dei migliori del Continente. Settanta milioni, per intenderci, anche se quella cifra si sarebbe raggiunta anche con l'inserimento di uno o due baby di valore. E, si sa, la cantera del Barça è una gioielleria d'eccellenza.
Nessuno scenario futuro può essere escluso, ma al momento la permanenza viene ritenuta come l'opzione più concreta. Insomma, è completamente cambiato il quadro e pure l'interesse catalano si è assai raffreddato: gli emissari del presidente Laporta si aspettavano un prezzo più facile da aggredire, una quarantina di milioni circa, ma a quei numeri la sedia dell'Inter al tavolo è destinata a rimanere vuota.
Nello stesso tempo, però, sono subentrate altre dinamiche: Flick ha iniziato a sollevare qualche dubbio sul tipo di investimento e la motivazione adesso è anche tecnica. Le caratteristiche di Bastoni, se si associano a Cubarsì nella linea a 4, vanno valutate con attenzione, visto che l'altezza della linea difensiva non cambierà. Potrebbe servire un centrale più veloce nel recupero e il ds Deco ha proprio il compito di ispezionare i profili simili sul mercato.
Parallelamente, Bastoni ha da tempo fatto sapere ai dirigenti che, qualora non si fosse arrivato a dama col Barça, sarebbe rimasto qui più che volentieri: il nerazzurro è diventato una seconda pelle, il doblete è stato un balsamo ai dolori. Un sentimento condiviso, ancora di più dopo l'ennesima notte passata al Duomo
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