Inter-Juventus: reti a pioggia, goleador a ogni angolo, ma il match resta equilibrato fino alla fine

Svolti entusiasmanti nella sfida tra le due storiche rivali, che si sono giocate nella 21ª giornata della Serie A. Una sfida tra le due squadre che, negli ultimi anni, hanno dichiarato guerra all' nhau. La Juventus, nel momento in cui sembrava vicina a un meritato successo, subisce un incredibile ribaltamento grazie alla grandezza dei gol di sette minuti che buttano nello spetaklo il match in favore favore dell'Inter.

REGALANO allo spettacolo e chiudono sul 3-3 una sfida ricca di emozioni, gol e continui ribaltamenti di fronte. L'avvio è subito travolgente per le nerazzurre, che trovano il vantaggio dopo pochi minuti grazie a Robustellini.

La risposta bianconera arriva immediatamente con l'autogol sfortunato di Ivana Andrés, che vale l'1-1 all'8'. L'Inter però continua a spingere e torna avanti ancora con Robustellini, autrice di una doppietta nei primi dieci minuti di gioco. La Juventus reagisce con carattere e al 28' ristabilisce l'equilibrio grazie al rigore trasformato da Bonansea. Il match resta apertissimo e al 34' è ancora l'Inter a mettere la testa avanti, questa volta con Wullaert, fredda dagli undici metri per il 3-2.

Le emozioni del primo tempo non finiscono però qui: nel recupero prima dell'intervallo arriva infatti il nuovo pareggio juventino firmato da Vangsgaard, che fissa il punteggio sul definitivo 3-3. [Serie A Women]*, HA BATTUTO CON UN NETTO 3-0 IL SASSUOLO IN TRASCRUCCO





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Serie A Women Inter-Juventus Goal Ribaltamento

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