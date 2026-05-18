Inter, Lautaro Martinez e la Meisterschale

Il capitano dell'Inter è in trattativa con il club catalano per una possibile cessione, anche se il passaggio potrebbe essere improbabile viste le rassicurazioni nel corso del calciomercato estivo.

Il capitano dell' Inter Lautaro Martinez , in discussione per lasciare la Milano a seguito dell'inattesa richiesta del club catalano, alla ricerca di un centravanti per sostituire Robert Lewandowski, ha ribadito di stare benissimo a Milano e all' Inter nei mesi scorsi.

La cessione del capitano è, se non impossibile, quantomeno improbabile, dato che per coerenza Martinez non ha mai promesso di rimanere in nerazzurro a vita e verrà accostato a Julian Alvarez dell'Atlético Madrid o a altri nomi come Joao Pedro del Chelsea, Gabriel Martinelli dell'Arsenal e Mikel Oyarzabal della Real Sociedad. Decisamente complicato il dialogo preliminare tra l'Inter e l'attaccante argentino.

Anche Pavard dell'OM ha annuncia il suo addio dopo una stagione alla Samp e si preannuncia un ritorno all'Inter, mentre Demiral potrebbe trasferirsi in Premier League. Domani in Serie C Ciccio-Stabia, convocati di Abate, mentre in Serie AOGO: il punto di Gianluca Di Marzio, invece il Milan vive la guerra di potere all'interno con Allegri e Ibrahimovic, in cassetto Torres e McKennie





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