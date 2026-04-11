Inter: Lautaro out per infortunio, Chivu chiama i senatori. Aggiornamenti dal calcio italiano

L'Inter perde Lautaro Martinez per infortunio, costringendo Chivu a riorganizzare la squadra. Il focus sul futuro del Napoli con Conte, le strategie di Juventus, Milan e Roma. Analisi dettagliata anche sulle categorie inferiori, Serie B e C, con spunti interessanti e aggiornamenti sul calcio femminile.

Il capitano dell' Inter , Lautaro Martinez , dovrà saltare le prossime tre partite a causa di un risentimento al polpaccio, un'ulteriore tegola che si abbatte sulla squadra nerazzurra. La notizia, giunta come un fulmine a ciel sereno, complica i piani di mister Chivu in vista del delicato match contro il Como, ma anche per le successive sfide di campionato che potrebbero rivelarsi cruciali nella corsa allo scudetto.

L'assenza del 'Toro', come viene affettuosamente soprannominato dai tifosi, costringerà l'allenatore a rivedere le proprie strategie tattiche e a chiedere ai giocatori più esperti, i cosiddetti senatori, un contributo ancora maggiore in termini di leadership e impegno per superare questo momento difficile. L'Inter dovrà dimostrare di saper reagire alle avversità e di poter contare su un organico profondo e competitivo, capace di sopperire alle assenze importanti. La sfida contro il Como si preannuncia quindi ancora più insidiosa, con l'obbligo per i nerazzurri di non sottovalutare l'avversario e di dare il massimo per conquistare i tre punti, fondamentali per mantenere la leadership in classifica e alimentare le speranze di vittoria finale.\Nel frattempo, il panorama calcistico italiano continua a muoversi su più fronti, con diverse squadre impegnate in importanti trattative di mercato e con altre che si preparano alle prossime sfide di campionato. Il Napoli, ad esempio, è alle prese con il futuro di Conte, con l'eventuale arrivo di Italiano come possibile sostituto. Intanto, si parla anche di possibili nuovi acquisti, come Ríos del Benfica, e si monitora attentamente la situazione di Bastoni all'Inter. La Juventus, dal canto suo, sembra concentrata unicamente sulla sfida contro l'Atalanta, con Spalletti che studia il sostituto di McKennie. Inoltre, è ufficiale il rinnovo di Spalletti con la Juventus fino al 2028, a testimonianza della fiducia riposta nel tecnico. Per quanto riguarda la Roma, Gasperini non commenta le dichiarazioni di Ranieri, mentre il Milan cerca una soluzione concreta per il reparto offensivo, abbandonando le scommesse. Il Torino, invece, vede D'Aversa che avvia i discorsi sul futuro con la dirigenza. La Roma ha ottenuto una vittoria importante, con Malen autore di una tripletta, e il suo riscatto sembra ormai una formalità. Allegri, dopo quanto accaduto, apporta modifiche alla formazione, seppur minime.\Oltre alle vicende di Serie A, anche le categorie inferiori offrono spunti interessanti. Fabregas, ad esempio, non vuole perdersi la prima stagione europea del Como. In Serie B, l'Avellino cerca di conquistare la salvezza contro il Catanzaro, mentre il Südtirol affronta il Modena per cercare di risalire la classifica. La Juve Stabia sfida il Cesena in una partita che vale molto per i playoff. Un tifoso dell'Union Brescia vince il ricorso al TAR e potrà assistere alla partita. La Ternana ha avuto un incontro tra squadra e proprietà, ma la situazione è ancora avvolta nel silenzio. In Serie C, il Lecco vince contro l'Alcione, mentre il Monopoli guarda al mercato della Serie D. L'Afragolese, tramite Lamazza, afferma che il Benevento ha le potenzialità per fare bene in Serie B e puntare ai playoff. Nel calcio femminile, c'è una svolta storica a San Marino con la nascita della Nazionale maggiore femminile. Massimino è orgoglioso di essere in azzurro e cerca di apprendere il più possibile. La finale di Coppa Italia Femminile tra Juventus e Roma si disputerà il 24 maggio a Vicenza. IlSole24Ore, inoltre, collabora con diversi editori terzi, tra cui Tuttomercatoweb.com, per la gestione degli spazi pubblicitari. Per informazioni, è possibile contattare info.system24@ilsole24ore.com





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