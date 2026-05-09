Inter-Lazio: Thuram colpisce subito il 2-0, Lautaro Martinez sblocca con un gol da fuori area

La partita di Serie A tra Inter e Lazio si svolge martedì alla vigilia della finale di Coppa Italia. La cronaca testuale sarà disponibile su Gazzetta e la partita sarà trasmessa da DAZN su smart tv, device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Una volta ancora Inter : Thuram colpisce subito il 2-0 con un destro rasoterra che finisce a fil di palo. Bravo Diouf a metterla in mezzo.

L'Inter la sblocca subito! Gol numero 17 di Lautaro Martinez, su sponda di Thuram. L'argentino calcia col destro e punge Motta. Decisivi gli errori di Marusic e Gila in difesa.

Inizia Lazio-Inter. Martedì, alla vigilia della finale di Coppa Italia, le due squadre saranno ricevute dal presidente della Repubblica Mattarella, al Quirinale. (3-5-2) J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro. All.

Chivu (4-3-3) Motta; Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Basic, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Noslin, Pedro. All. Sarri Arbitrerà la gara Rosario Abisso della sezione di Palermo. Gli assistenti saranno Fontani e Biffi.

Sacchi quarto uomo, Meraviglia e Massai VAR e AVAR. La partita trasmessa da DAZN su smart tv, device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Per gli abbonati a Sky dotati dell'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky, oltre che con la cronaca testuale su Gazzetta





Gazzetta_it / 🏆 20. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inter Lazio Serie A Coppa Italia Thuram Lautaro Martinez Gol Assistenti VAR DAZN Smart Tv Device Portatili TIMVISION Box Google Chromecast Amazon Fire TV Stick Cronaca Testuale Su Gazzetta

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un Lautaro per la Roma: ai giallorossi piace Lautaro Rivero del River Plate, le cifreLa dirigenza della Roma ha avviato i primi contatti per Lautaro Rivero, difensore di 22 anni in forza al River Plate. Il giocatore, già nel giro.

Read more »

Lazio-Inter, le probabili formazioni: spazio al turnover prima della finale di Coppa ItaliaLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Lazio-Inter (Sabato 9 maggio, ore 18.00, arbitra Abisso, diretta tv su DAZN): Come arriva la Lazio Lazio-Inter,.

Read more »

Da Marotta a Lautaro e Thuram: l'Inter da Papa Leone XIV con la maglia personalizzataI dirigenti e la squadra di Chivu sono stati accolti al Vaticano dal pontefice Prevost nell'udienza del sabato mattina, nella sala del Concistoro del Palazzo apostolico, per festeggiare insieme lo Scudetto della Serie A 2025/26.

Read more »

Inter, Chivu: 'Lautaro giocherà un'ora, ho scelto Thuram perché ha bisogno di lui'Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara di campionato sul campo della Lazio: 'Facciamo.

Read more »