Inter, mercato estivo: mirino puntato su difesa, centrocampo e attacco. Possibile cambio modulo.

L'Inter pianifica un mercato estivo focalizzato sul rafforzamento di ogni reparto con innesti mirati. In difesa si valuta Muharemovic, a centrocampo Koné, e in attacco Diaby. Non si esclude un cambio di modulo verso la difesa a quattro.

Il mercato estivo dell'Inter si prospetta dinamico e mirato a rinforzare ogni reparto, con almeno un innesto di rilievo previsto per difesa, centrocampo e attacco. Questa strategia iniziale non esclude ulteriori interventi, dato che diversi contratti sono in scadenza e si prevedono inevitabili cessioni, oltre a specifiche necessità tecniche.

La priorità assoluta sembra essere la difesa, dove l'Inter cerca di colmare il vuoto lasciato da profili importanti come Acerbi e De Vrij, pedine centrali in passato ma meno incisive nell'ultima stagione. Tra i nomi più caldi, emerge con insistenza quello di Muharemovic del Sassuolo.

Sul fronte del centrocampo, le indicazioni del tecnico Chivu puntano a una maggiore fisicità e capacità di rottura, elementi cruciali per garantire solidità e supporto a un attacco potenzialmente più incisivo. In quest'ottica, il romanista Koné si profila come un candidato ideale.

Per quanto riguarda l'attacco, il mister rumeno ha espresso il desiderio di un giocatore veloce, dotato di dribbling, capace di scardinare le difese più chiuse e sfruttare al meglio le ripartenze. L'identikit sembra corrispondere perfettamente a Diaby dell'Al Ittihad.

Oltre ai rinforzi mirati, l'Inter potrebbe anche valutare un cambio di modulo, passando dal 3-4-2-1 attuale a una possibile difesa a quattro. Queste evoluzioni tattiche, suggerite da Chivu, sono destinate ad essere ascoltate, considerando il lavoro svolto dal tecnico e il suo probabile rinnovo contrattuale, che gli garantirebbe la possibilità di plasmare la squadra secondo le sue idee e aumentarne la duttilità.

Il 3-4-2-1, pur essendo stato temporaneamente accantonato, rimane un'opzione concreta, e non si esclude l'avvio di un percorso verso la difesa a quattro già nella prossima stagione. Le strategie di mercato estivo saranno definite con l'inizio della nuova stagione, ma i discorsi più avanzati riguardano proprio i profili individuati.

Le trattative per Muharemovic sono ben avviate, con un canale aperto con il suo entourage e un rapporto consolidato con il Sassuolo che fa ben sperare. La valutazione iniziale del giocatore si aggira sui 25 milioni di euro.

Anche i contatti con i rappresentanti di Diaby sono in corso dallo scorso gennaio, quando l'Inter aveva già manifestato interesse. Il giocatore desidera tornare in Europa e l'Inter rappresenta una destinazione gradita, ma sarà necessario verificare la disponibilità dell'Al Ittihad a cederlo, possibilmente con una formula di prestito con diritto o obbligo di riscatto.

La situazione di Koné dipenderà dall'esito del campionato della Roma e dalla sua eventuale qualificazione alla Champions League. La Roma, in ogni caso, dovrà sistemare i propri conti prima del 30 giugno, e l'Inter potrebbe inserirsi come sponda utile, purché le richieste economiche non siano esorbitanti.

I potenziali scenari estivi dipenderanno dall'abilità della dirigenza nel concretizzare questi obiettivi, tenendo conto delle esigenze tecniche e delle opportunità di mercato.





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