Inter, ostacolo Atalanta per Palestra: 50 milioni non bastano e Cocchi non convince. Le altre news

L'Inter deve affrontare la resistenza dell'Atalanta nella trattativa per Andrea Palestra. Il difensore è valutato oltre 50 milioni e i nerazzurri non sono vicini alla cifra. Inoltre, l'Atalanta non è interessata a Matteo Cocchi come contropartita. La Premier League incombe con l'interesse del Manchester City. Nel frattempo, molte altre notizie di calciomercato e non movimentano la scena italiana ed europea.

L'Inter è interessata a Andrea Palestra , difensore dell' Atalanta , ma la richiesta dei nerazzurri si scontra con la valutazione dell' Atalanta , che supera i 50 milioni di euro.

Il club milanese non si è ancora avvicinato a questa cifra e il mercato è appena iniziato. Inoltre, l'Atalanta non è interessata a Matteo Cocchi, giovane laterale che l'Inter sperava di inserire nella trattativa come contropartita. La situazione è complicata dall'interesse di diverse società inglesi per Palestra, con il Manchester City che rappresenta lo scenario più temuto. L'Inter confida nella volontà del giocatore, che preferirebbe trasferirsi a Milano, ma ricorda il precedente del nigeriano che voleva fortemente l'Inter senza riuscirci.

Oltre a questi temi di calciomercato, si segnalano numerose altre notizie: Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina; Florentino Pérez è stato confermato presidente del Real fino al 2030, con l'obiettivo di una campagna acquisti galattica; l'Italia under 17 e la nazionale femminile continuano a ottenere successi; c'è un dibattito editoriale su chi debba guidare la nazionale maggiore, con Silvio Baldini tra i nomi papabili; il Monza vede la partenza di Burdisso; ci sono sviluppi riguardanti Juventus, Cagliari, Sampdoria, Juve Stabia, Sambenedettese e Ternana Women. Il calciomercato dell'Inter rimane al centro delle attenzioni con il nome di Andrea Palestra, difensore dell'Atalanta, che continua a rimbalzare tra voci e tentativi.

La società nerazzurra ha messo gli occhi sul giocatore, ma deve fare i conti con la ferma posizione dell'Atalanta che non solo non intende concedere sconti, ma valuta il cartellino ben oltre i 50 milioni di euro. Finora le offerte interiste sono rimaste distanti da tali cifre, anche se la finestra di trasferimento è ancora lunga.

Un ulteriore ostacolo è rappresentato dalla mancanza di interesse dell'Atalanta verso Matteo Cocchi, laterale di proprietà dell'Inter, che si immaginava potesse essere utilizzato come parziale compenso nell'affare. Questo riduce le possibilità di trovare una formula concordata tra i club. A complicare i piani dell'Inter contribuisce anche l'interesse della Premier League per Palestra. Diversi club inglesi hanno mostrato attenzione per il difensore, anche se al momento non ci sono state mosse concrete.

Tuttavia, il semplice nome del Manchester City, squadra con enormi risorse finanziarie, è sufficiente a far alzare la guardia ai nerazzurri. L'Inter spera comunque di poter contare sulla volontà del giocatore, che avrebbe espresso preferenza per il trasferimento a Milano.

Tuttavia, il ricordo dell'affare mai concretizzatosi con il nigeriano (probabilmente Victor Osimhen) che tanto desiderava l'Inter rimane un monito. La combinazione di prezzo elevato, assenza di contropartite gradite e concorrenza estera rende l'operazione ardua. Oltre al mercato dell'Inter, il panorama calcistico italiano ed europeo offre numerosi altri spunti. La Fiorentina ha annunciato Fabio Grosso come nuovo allenatore, chiudendo di fatto il valzer delle panchine.

A Madrid, Florentino Pérez è stato riconfermato alla guida del Real fino al 2030, promettendo una campagna acquisti definita "galattica", con José Mourinho che potrebbe essere uno dei pilastri del progetto. Sul fronte nazionali, l'Italia under 17 continua a vincere e convincere, generando ottimismo per il futuro, mentre la nazionale femminile, con giocatrici di alto livello, punta a qualificarsi per i prossimi Europei battendo la Svezia.

Si accende il dibattito su chi debba dirigere la nazionale maggiore: mentre c'è chi sogna il ritorno di un commissario tecnico fuggito in Arabia (probabilmente Antonio Conte) e chi riflette su un CT dalla breve durata, emerge l'ipotesi Silvio Baldini, attualmente in Turchia, come soluzione di medio periodo.

A livello di club, il Monza saluta Nicolas Burdisso che torna in Argentina; la Juventus affronta questioni societarie legate al bilancio e alle decisioni di patteggiamento; il Cagliari potrebbe cedere Felici in Spagna all'Elche; la Sampdoria si libera dei contratti pesanti di Accardi e Mancini; la Juve Stabia vive ore di preoccupazione per la mancata ricapitalizzazione; la Sambenedettese rinforza l'attacco con Faggioli; la Ternana Women rinnova con Ciccioli; l'Italia femminile, con Bonansea e Giugliano, mostra ambizione. Infine, una nota editoriale di Raimondo De Magistris riflette sul futuro del calcio italiano e sul ruolo Malagò nella scelta del CT, mentre si ricorda che il Sole 24 Ore e Tuttomercatoweb.com gestiscono spazi pubblicitari con una rete di editori terzi





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