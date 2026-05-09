Inter passa 3-0 all'Olimpico, sfida finale di Coppa Italia contro la Lazio

La finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio si giocherà mercoledì 9 maggio alle ore 18 all'Olimpico. Dopo lo scudetto, i nerazzurri hanno battuto 3-0 la Lazio, con i gol di Lautaro, Sucic e Mkhitaryan. L'analisi di Chivu e le parole di Mourinho.

Dopo lo scudetto i nerazzurri passano 3-0 all'Olimpico, dove mercoledì affronteranno proprio la Lazio nella finale di Coppa Italia . L'analisi di Chivu : 'Il merito è di tutti, se lo meritano.

Novità tattiche per l'anno prossimo? C'è da lavorare ma si può migliorare'. E sulle parole di Mourinho: 'Ha detto che ho avuto la 'stellina' perché ho vinto lo scudetto? Quello che ci diciamo rimane tra me e lui.

E non si possono paragonare formazioni distanti 16 anni' (campione d'Italia che, pochi giorni dopo il 21° scudetto aritmetico, passa 3-0 all'Olimpico. Decidono i gol del rientrante Lautaro, Sucic e Mkhitaryan, tris che conferma l'ottimo momento dei nerazzurri. Proprio mercoledì a Roma, sempre contro la Lazio, dove si giocherà la finale di Coppa Italia)





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