Inter, rinnovo Chivu e assalto a Palestra. Real Madrid scatenato: occhio a Dumfries. Milan tra preoccupazioni e rinnovi

Il calciomercato italiano ed europeo entra nel vivo: l'Inter rinnova con Chivu e accelera per Palestra, mentre il Real Madrid punta Dumfries dopo Konaté. Il Milan vede la panchina di Bakker rinnovata ma la situazione resta sotto osservazione. Le big italiane gestiscono gli esuberi, con ritorni come Arthur e Pavard. In Serie B, Sampdoria e Ternana pianificano il futuro, mentre a livello internazionale l'Inghilterra domina e CR7 fatica. Nota anche su System24 e la gestione pubblicitaria per Tuttomercatoweb.com.

L' Inter accelera sul futuro: rinnovo ufficiale per Chivu e pressing per Palestra . Il Real Madrid scatenato: dopo Konaté, ora Dumfries ? E potrebbe non essere finita...

L'Inter, con l'operazione Palestra, sta cambiando filosofia sul mercato, valutando anche un'offerta di 50 milioni per sostituire Dumfries. La situazione del Milan preoccupa non solo i tifosi rossoneri, ma anche gli addetti ai lavori. Gianluca Di Marzio analizza le mosse delle big, con giocatori come Arthur e Pavard che fanno ritorno in Italia, aumentando il numero di elementi in eccesso nei roster delle grandi squadre.

Il calciomercato è in fermento: indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 giugno, con Chivu che ha rinnovato con l'Inter per un altro anno con ingaggio almeno raddoppiato. La Sampdoria valuta Luca Gotti per la panchina, mentre il presidente della Serie B, Bedin, commenta la scelta di Ascoli per i calendari, sottolineando la volontà di legare passione sportiva e territorio.

La Ternana è alla ricerca di una squadra vincente, mentre al Cosenza naufraga l'ipotesi Rota, con l'imprenditore che conferma una proposta concreta ma poi fallita. Il Milan rinnova con l'olandese Bakker in panchina. Sul fronte internazionale, l'Inghilterra si dimostra in grande forma con un 4-2 alla Croazia, mentre il Portogallo di CR7 stecca con un 1-1 contro il Congo.

Inoltre, una nota su un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com, per cui System24 gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com





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