Inter, scudetto in vista: l'euforia nerazzurra e la corsa al traguardo

L'Inter è a un passo dallo scudetto, con un'atmosfera di grande entusiasmo ad Appiano Gentile. La squadra si prepara alla partita contro il Torino, consapevole che una vittoria potrebbe significare la conquista del titolo. Focus anche sul recupero di Lautaro Martinez e sul rinnovo di Calhanoglu.

Un'atmosfera di euforia continua a permeare Appiano Gentile, l'epicentro dell' Inter , un sentimento che accompagna la squadra da sempre. L'energia vibrante di ieri sera, che ha spinto i nerazzurri verso la finale di Coppa Italia , ora alimenta la corsa verso lo scudetto, un traguardo a portata di mano dopo un lungo e impegnativo percorso.

Ogni partita da qui a fine stagione assume un'importanza cruciale, a partire dal prossimo incontro contro il Torino. Ironia della sorte, il tricolore potrebbe essere conquistato proprio contro la squadra che ha inaugurato l'avventura di Chivu sulla panchina nerazzurra, un debutto esplosivo con un netto 5-0 che aveva acceso l'entusiasmo dei tifosi, seguito però da un periodo di incertezza e disillusioni.

Da quel momento, la squadra ha ritrovato la solidità, recuperato la fiducia e ora insegue il sogno del 'double', con la possibilità di vincere sia lo scudetto che la Coppa Italia. Dopo la vittoria in Coppa Italia, la squadra godrà di un giorno di riposo, prima di riprendere gli allenamenti domani con una sessione mattutina che sarà ripetuta sabato.

L'obiettivo è prepararsi al meglio per la sfida contro il Torino, cercando di conquistare il titolo già domenica e concentrare poi tutte le energie sulla finale di Coppa Italia. Lo scudetto sarà matematico se l'Inter vincerà a Napoli e sia Milan che Cremonese non riusciranno a ottenere la vittoria contro Juventus e Cremonese rispettivamente. Anche un pareggio potrebbe essere sufficiente, a condizione che sia il Napoli di Conte che la Juventus di Allegri perdano le loro partite.

Uno scenario tutt'altro che improbabile. In caso contrario, la festa sarà rimandata alla giornata successiva, ma l'Inter avrà comunque bisogno di soli 4 punti tra le partite contro Torino e Parma per assicurarsi matematicamente il titolo. L'umore nello spogliatoio è al massimo e lo staff tecnico è concentrato anche sul recupero di Lautaro Martinez, per averlo a disposizione per la finale di Roma.

Nel frattempo, alcuni giocatori impegnati con il Como potrebbero riposare, lasciando spazio a chi è subentrato, come Pio Esposito o Sucic, l'eroe della partita precedente. Chivu prenderà le decisioni in base alle condizioni generali della squadra, con la serenità e l'orgoglio di chi sta per entrare nella storia dell'Inter anche come allenatore. Si parla anche del rinnovo di Calhanoglu, con la Gazzetta dello Sport che dedica la prima pagina a questo argomento.

Altri temi calcistici includono la Lazio, il disastroso Chelsea e gli approfondimenti sulla Serie C





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