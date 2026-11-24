L'Inter affronta lo Stoccarda a San Siro. Lautaro Martinez torna titolare. L'Inter deve recuperare punti dopo il pareggio con l'Atalanta.

La squadra di Stefano Chivu guarda finalmente al futuro, lasciando alle spalle l'incredibile pareggio contro l'Atalanta per concentrarsi interamente sulla sfida contro lo Stoccarda. Questo approccio mentale è fondamentale per un'Inter che, dopo un inizio di torneo difficoltoso segnato dalle sconfitte contro Real Madrid e Club Brugge, ha recuperato slancio vincendo le ultime due partite contro Shakhtar Donetsk e Feyenoord.

Tactical Setup and Starting XI Predictions

Mercoledì il campo di San Siro ospiterà un avversario che sulla carta potrebbe sembrare alla portata, ma che si presenta come una delle squadre più insidiose del torneo. Lo Stoccarda ha ottenuto sette punti nelle prime quattro giornate della League Phase europea, dimostrando una solidità tattica che richiede massima attenzione da parte degli uomini di Chivu.

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Una delle grandi novità per l'allenatore rumeno riguarda la condizione fisica di Lautaro Martinez. Dopo essere tornato in campo per una manciata di minuti contro l'Atalanta, il capitano argentino si sta rimettendo a lucido gradualmente. Per la sfida contro la squadra tedesca, Lautaro Martinez sembra destinato a partire titolare, confermandosi un pilastro fondamentale dell'attacco.

Nella lista dei possibili titolari, Chivu dovrà gestire la scelta tra Marcus Thuram e Pio Esposito per affiancare l'ariete argentino. Entrambi i giocatori rappresentano pedine importanti per la qualità offensiva, ma la decisione finale dipenderà dalla strategia tattica specifica per neutralizzare le minacce dello Stoccarda in questo incontro decisivo.

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Crowd Reaction and Recent Match Context

Il contesto psicologico della squadra è stato ulteriormente complicato dal drammatico incontro contro l'Atalanta, terminato con un punteggio di 4-4. In quella partita, la Dea ha effettuato una rimonta incredibile che non è bastata per premiare la tripletta storica di Pio Esposito. Quel pareggio ha provocato un crollo morale significativo, con Chivu che è scivolato al terzo posto in classifica.

La situazione di ansia e depressione che ha coinvolto diversi giocatori, come confermato da Andrea Ranocchia, ha creato un clima di forte pressione tra i fischi e gli insulti del pubblico. Ranocchia ha rivelato di aver perso l'autostima in quel periodo, trovando poi aiuto nell'allenatore Spalletti per superare quella fase difficile. Gestire il morale del gruppo è ora una priorità assoluta per Chivu prima della partita con lo Stoccarda.

Midfield Absences and Curtis Jones Return

La composizione tattica del centrocampo presenta alcune assenze importanti per la squadra milanese. Chivu non avrà a disposizione due pedine fondamentali nella zona centrale del campo, un dettaglio che influenzerà necessariamente l'equilibrio della squadra. Questa mancanza di risorse deve essere compensata con grande intelligenza tattica per non subire il dominio avversario.

In controtendenza positiva, Curtis Jones è rientrato dalla squalifica o dall'infortunio che lo teneva lontano dai campi. Il suo ritorno aggiunge qualità tecnica e fisico al reparto, offrendo a Chivu nuove opzioni per colmare i vuoti lasciati dalle altre assenze. La disponibilità di Jones è un elemento strategico cruciale per la tenuta della squadra nelle fasi di non possesso.

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League Phase Standings and Next Steps

La classifica generale della League Phase vede attualmente la Lazio al primo posto e la Roma al secondo, precedendo l'Inter. Questa situazione richiede che la squadra di San Siro raccolga tutti i punti possibili nelle gare rimanenti per ambire a un accesso nelle fasi successive del torneo. Ogni errore contro le squadre di metà classifica potrebbe rivelarsi costoso in termini di classifica.

Lo Stoccarda si presenta a Milano con l'intento di confermare la sua buona stagione europea, cercando di sfruttare eventuali distrazioni dell'Inter dopo la fatica psicologica del derby contro l'Atalanta. La vittoria è l'unico obiettivo accettabile per Chivu, che deve restituire fiducia ai tifosi e consolidare la posizione della squadra nella gerarchia del girone.