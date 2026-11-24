L'Inter ospita lo Stoccarda mercoledì 25 novembre. Hakan Çalhanoğlu è fuori per infortunio. La squadra di Chivu cerca punti dopo la delusione con l'Atalanta.

L' Inter di Cristian Chivu ospita lo Stoccarda di Sebastian Hoeness mercoledì 25 novembre allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, nel match di Champions League. La squadra nerazzurra deve fare a meno di Hakan Çalhanoğlu, indisponibile per infortunio, e non ha squalificati. Gli aggiornamenti sulle formazioni arriveranno a ridosso del calcio d'inizio.

Tattica e Undici Probabili

L'undici probabile figurano Josep Martínez, Akanji, Carlos Augusto, Bisseck, Barella, Dimarco, Spence, Thuram ed Esposito. Lo Stoccarda non segnala né infortunati né squalificati per la gara. Gli ospiti schiereranno Bredlow, Mittelstädt, Chabot, Hendriks, Prömel, Führich, El Khannouss, Karazor, Leweling, Demirović e Undav.

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Analisi Prestazioni Inter

La squadra di Cristian Chivu arriva dal 4-4 di Bergamo contro l'Atalanta, una partita in cui ha condotto più volte con due gol di margine senza riuscire a chiuderla. Pio Esposito ha firmato una tripletta, ma il risultato ha lasciato amarezza nello spogliatoio. Chivu ha parlato apertamente di un esame fallito nel finale e di una squadra troppo morbida.

In campionato l'Inter ha incassato 17 gol in 12 partite, un dato che pesa sulle ambizioni nerazzurre. In Europa però il rendimento recente è stato diverso: a Rotterdam contro il Feyenoord è arrivato un 3-0 convincente. Nonostante questo, in classifica di Champions League l'Inter occupa il 15° posto.

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Situazione Stoccarda

Lo Stoccarda di Sebastian Hoeness si presenta a Milano dopo lo 0-0 in casa dello Schalke 04 in Bundesliga. In Europa i tedeschi hanno perso 2-0 contro il Galatasaray, mentre in campionato hanno vinto in trasferta 4-2 a Leverkusen. Gli ospiti sono 14° nella classifica della competizione, un posto appena davanti all'Inter.

Obiettivi e Sfida

Il Meazza ospiterà quindi una sfida tra due squadre in cerca di continuità. Ogni punto sarà cruciale per migliorare la posizione in classifica e tornare competitivi nel girone. L'assenza di Hakan Çalhanoğlu sarà un fattore chiave da analizzare per il tecnico.