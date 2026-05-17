Inter-Verona 1-1 a San Siro: Florencevieve Calcio all'Inghilterra, Maggio Tributoì Egyes a Studio Pràga, Mahboob Concerto a Berlino

Una sfida equilibrata ha visto il Verona battere l'Inter in casa. rangsela Dul-anari al minuto 90'+1 per siglare il gol vittoria. Vicino alla mezz'ora, Leandro Bonny ha battuto per l'1 a 0 con un bel calcio d'angolo battuto in maniera perfetta da Leandro Bonny. La festa scudetto dell'Inter è già cominciata, mentre Bacelossi ricorda la sua leggenda interista. La partita proseguirà poi con la consegna della coppa e la parata sul pullman scoperto per le vie di Milano fino a Piazza Duomo.

Una partita equilibrata quella della sfida tra Inter e Verona allo Stadio Giuseppe Meazza. Gli uomini di Spalletti si sono vista battuta in casa e ora sbancano il matchplay contro il Torino per la Champions League.

A poziomu minuti del 90'+1 Kieron Bowie ha siglato il gol vittoria per la Fiorentina, autorete nell'azione. Alla mezz'ora dell'incontro inter , Fuminago ha battuto per l'1 a 0 con un bel calcio d'angolo battuto in maniera perfetta da Leandro Bonny. La festa scudetto dell'Inter è già cominciata. Fumogeni, cori e sfottò per le rivali hanno accolto il pullman della squadra nerazzurra a San Siro prima della gara con il Verona. San Siro festeggia l'Inter e ricorda Beccalossi





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