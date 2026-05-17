Inter-Verona 1-1, il lampo di Bowie e la stappata dell'Inter

La partita tra Inter e Verona si è conclusa sul punteggio di 1-1, con un lampo di Bowie che resiste alla carica di Carlos Augusto e batte Di Gennaro con un preciso sinistro. L'Inter si è stappata, ma non riesce a trovare il gol del raddoppio. La partita si è giocata ad un ritmo non irresistibile, visto che entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere al campionato.

Il Verona pareggia contro l'Inter al 91' a San Siro, con un lampo di Bowie che resiste alla carica di Carlos Augusto e batte Di Gennaro con un preciso sinistro.

L'Inter si è stappata, ma non riesce a trovare il gol del raddoppio. La partita si chiude sul 1-1, regalando qualche emozione in una sfida giocata ad un ritmo non irresistibile, visto che entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere al campionato. Prima della gara, il pullman dell'Inter è stato accolto nel suo tragitto verso lo stadio dal corteo nerazzurro, poi anche un saluto, prossimo all'addio a zero.

Ora al Meazza ci sarà la consegna del trofeo dello scudetto, poi il pullman nerazzurro, scoperto, girerà per le strade di Milano. Lo spettacolo è soprattutto sugli spalti e fuori dallo stadio, per la festa scudetto





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