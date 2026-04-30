Inter, Vicario è il prescelto per la porta: avviati i contatti

L'Inter punta su Guglielmo Vicario del Tottenham per rinforzare la porta nella prossima stagione. Il club nerazzurro ha già avviato i primi contatti con l'entourage del giocatore, che sembra aperto a un ritorno in Serie A.

La pianificazione della prossima stagione per l' Inter include un'attenzione particolare al ruolo di portiere, con un nome che emerge sempre più come favorito: Guglielmo Vicario , attuale estremo difensore del Tottenham Hotspur.

Il club nerazzurro ha già avviato i primi contatti con i rappresentanti del giocatore, dimostrando un forte interesse nell'acquisizione del portiere italiano. Le prime indicazioni sono incoraggianti, poiché Vicario stesso sembra aperto all'idea di un ritorno in Serie A, attratto dalla prospettiva di un progetto sportivo ambizioso e competitivo. Dopo una stagione in Premier League che non ha pienamente soddisfatto le aspettative, il portiere è alla ricerca di un rilancio e l'Inter potrebbe rappresentare l'ambiente ideale per raggiungere questo obiettivo.

L'offerta proposta dall'Inter a Vicario prevede un contratto pluriennale, precisamente un accordo quadriennale valido fino al 2030, con un ingaggio significativamente superiore a quello attualmente percepito in Inghilterra. Questa proposta dimostra la fiducia del club nerazzurro nelle capacità del portiere e la sua volontà di investire in un elemento chiave per il futuro della squadra. Parallelamente, la situazione del portiere spagnolo, attualmente in rosa, è oggetto di valutazione.

Sembra che il giocatore non sia disposto ad accettare un ruolo di secondo piano e sta considerando diverse opzioni per garantire maggiore continuità di gioco. La sua priorità rimane la Serie A, ma non mancano offerte anche dalla Spagna, dove potrebbe trovare opportunità più allettanti. L'Inter, tuttavia, continua a monitorare attentamente il mercato, con l'obiettivo di rinforzare il reparto portieri e affidarsi a un profilo esperto e pronto per competere ai massimi livelli.

Il Tottenham, dal canto suo, dovrebbe chiedere tra i 17 e i 20 milioni di euro per la cessione del giocatore, cifra che l'Inter valuterà attentamente in base alle proprie possibilità economiche e alle alternative disponibili. Oltre alla questione portiere, l'Inter continua a seguire con interesse altre situazioni di mercato. Il futuro di Musah, ad esempio, è ancora incerto, con un possibile ritorno al Milan che potrebbe concretizzarsi.

La Serie A è in fermento, con diversi giocatori in lizza per il premio di giocatore del mese di aprile, tra cui spicca la sorpresa Elphege. In campo, i risultati delle ultime partite hanno visto Dibu Martinez salvare l'Aston Villa con un pareggio a reti inviolate, mentre Atubolu ha negato il gol del 2-1 al Braga.

Nel frattempo, emergono indiscrezioni sulla possibile reunion tra José Mourinho e il Real Madrid, un'idea che sta prendendo piede tra i vertici del club spagnolo. L'inchiesta sugli arbitri continua a far discutere, con l'ex arbitro Gervasoni che esclude manipolazioni nelle audio di Inter-Roma. Il PSG, nonostante un'ottima stagione, sembra aver raggiunto il suo apice solo dopo l'addio di Mbappé. Il Cagliari, grazie a un mix di anima azzurra e progetto giovani, ha conquistato la salvezza.

La Lazio è alle prese con dubbi tattici e possibili cambiamenti nella formazione, mentre il Como, secondo un doppio ex, non avrebbe giocatori in grado di competere con il Napoli. Infine, le convocazioni per la 37ª giornata di Serie B e le dichiarazioni degli allenatori di Cesena, Catanzaro, AlbinoLeffe, Pianese e Juventus Women completano il quadro delle ultime notizie dal mondo del calcio italiano





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