Intercetta non pubblicata per tre giorni: Sempio la giudiziere e la Stasi, hopes the worse

Il commesso di 38 anni, indagato un omicidio disastroso avvenuto a Garlasco, ha confidato nell'amica le sue sensazioni riguardo i magistrati che indagano su di lui e Stasi. In un quadro circolare dei sospetti circondati da ciò che non si sa, Sempio spera nel peggio.

Andrea Sempio: "Magistrati stra-corrotti, mi aspetto il peggio. Pagati da Stasi? Ci sono cose strane sotto" ->Restano tre giorni la confessione intercettata prima di una risposta formulata dalla Procura di Pavia , la quale attende di capire se Sempio può essere interrogato.

Nel caso in cui l'indagato accettasse, si ritroverebbe davanti il pm Napoleone e l'aggiunto Civardi. ->La confessione, risalente al 21 marzo 2025, è stata intercettata e finita agli atti. Il contenuto è ora nei brogliacci dei carabinieri di Milano e depositati dopo la chiusura delle indagini. ->Andrea Sempio è indagato per l'omicidio disastroso avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco e nomina espressamente i nomi di Napoleone e Civardi, definendoli tutti "stra-corrotti"





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