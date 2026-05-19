Intercettazione della Flotilla per Gaza da parte delle Forze armate israeliane

Le Forze armate israeliane hanno intercettato tutte le imbarcazioni della Flotilla per Gaza, che trasportavano attivisti italiani e stranieri tra cui tre persone non italiane ma residenti in Italia.

Tutte le imbarcazione della Flotilla per Gaza sono state intercette dalle Forze armate israeliane. L'ha confermato Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, aggiungendo che sono 29 gli attivisti italiani detenuti.

Con loro anche tre persone non italiane ma residenti in Italia. L'ultima imbarcazione ad essere intercettata è stata la Karsi-i Sabadab, sui cui viaggiavano il deputato M5s Dario Carotenuto, il giornalista Alessandro Mantovani e l'attivista, Ruggero Zeni. La corvetta su cui sono state fatte salire le persone trattenute arriverà nel porto di Ashdod in serata. Ad attenderli il team legale di Adalah





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