Intercettazione di un velivolo privato sopra i cieli di Ancona: scattano due Eurofighter

Due caccia Eurofighter Typhoon dell'Aeronautica Militare sono decollati dalla base di Grosseto per intercettare un piccolo aereo privato Piaggio P-180 proveniente dalla Germania che aveva perso le comunicazioni radio. L'operazione si è conclusa con successo senza incidenti.

Nel pomeriggio di martedì 9 giugno, la difesa aerea italiana è stata attivata per un'operazione di intercettazione d'emergenza. Intorno alle 18:30, il Combined Air Operations Centre (CAOC) della Nato a Torrejón, in Spagna, ha emesso un ordine di scramble, una procedura standard che prevede il decollo immediato di velivoli da caccia per identificare un aeromobile sospetto che potrebbe rappresentare una minaccia.

Il bersaglio era un piccolo aereo privato, un Piaggio P-180, proveniente dalla Germania, che aveva completamente interrotto le comunicazioni radio con i controllori di volo. La perdita di contatto radio è un evento critico perché impedisce agli enti preposti di conoscere le intenzioni del pilota e di garantire la sicurezza nello spazio aereo. Per questo motivo, la Nato ha attivato la procedura di emergenza, coinvolgendo l'Aeronautica Militare italiana, responsabile del settore sud delle Alpi all'interno del dispositivo Alleato.

Dalla base aerea di Grosseto, sede del 4° Stormo, sono decollati due Eurofighter Typhoon, caccia militari di ultima generazione, con il compito di intercettare il velivolo sospetto. I due caccia hanno raggiunto il Piaggio P-180 sopra i cieli di Ancona, eseguendo le manovre standard per l'identificazione visiva: si sono affiancati all'aereo privato, osservandolo da vicino per verificarne la tipologia e le condizioni, e hanno tentato di ristabilire il contatto radio.

Secondo il comunicato ufficiale dell'Aeronautica Militare, l'operazione si è svolta senza intoppi: i piloti dei caccia hanno constatato il corretto ripristino delle comunicazioni radio, probabilmente dopo che il pilota del Piaggio ha ripreso a rispondere alle chiamate. Una volta accertato che non vi erano pericoli imminenti, i due Eurofighter hanno fatto ritorno alla base di Grosseto, concludendo la missione.

L'episodio sottolinea l'importanza del sistema di difesa aerea integrato della Nato, che opera 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, garantendo la sorveglianza e la protezione dello spazio aereo dei paesi membri. L'Aeronautica Militare italiana, in stretto coordinamento con il CAOC di Torrejón, assicura una prontezza operativa costante, con donne e uomini pronti a intervenire in qualsiasi momento per gestire situazioni di emergenza come questa.

Le intercettazioni di velivoli che perdono le comunicazioni radio sono eventi relativamente rari, ma testimoniano l'efficacia dei protocolli di sicurezza. In questo caso, l'intervento dei caccia è stato risolutivo e non ha richiesto misure estreme, come il dirottamento forzato o l'abbattimento del velivolo. La prontezza e la professionalità dei piloti del 4° Stormo hanno permesso di risolvere la crisi rapidamente, confermando la capacità dell'Italia di difendere il proprio spazio aereo e contribuire alla sicurezza collettiva della Nato





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