Intercettazione Flottiglia, opposizioni chiedono intervento governo e revisione rapporti con Israele. Inflazione in aumento e novità sul caso Poggi

Le opposizioni italiane sollecitano un'azione del governo in seguito all'intercettazione della Global Sumud Flotilla da parte di Israele. L'ISTAT prevede un aumento dell'inflazione nel 2026. Aggiornamenti sul caso di Chiara Poggi e celebrazione di un dipendente storico di Barilla.

A Montecitorio, l'attenzione si concentra sull'intercettazione della Global Sumud Flotilla , con il sequestro di numerose imbarcazioni e l'arresto di, secondo le informazioni disponibili, 175 attivisti.

Le opposizioni hanno immediatamente richiesto un intervento urgente del governo, chiedendo un'informativa congiunta da parte della Presidente Meloni e dei ministri Crosetto e Tajani. La richiesta verte sull'atto definito di "pirateria internazionale" perpetrato contro la flotta, avvenuto a migliaia di chilometri da Gaza, in acque internazionali vicino alla Grecia. Si interroga sulla necessità di una revisione delle relazioni istituzionali con Israele e sul richiamo dell'ambasciatore italiano.

Alcuni deputati hanno denunciato un'azione di pirateria da parte di Israele, chiedendo al governo italiano di condannare l'azione e proteggere i 55 cittadini italiani a bordo. È stata sollevata la questione della mancanza di scorta militare per le navi e si esprime preoccupazione per l'immagine dell'Unione Europea. Si sottolinea il diritto di navigazione nel Mar Mediterraneo e si chiede il rilascio degli attivisti, proponendo la sospensione dell'accordo di cooperazione con Israele.

Alcuni esponenti politici hanno definito l'accaduto come un atto di guerra e chiedono misure più drastiche contro il governo israeliano. La Marina militare israeliana ha intercettato la spedizione a 600 miglia nautiche da Tel Aviv, con immagini che mostrano l'abbordaggio da parte di forze armate. Parallelamente, l'ISTAT rivela che l'inflazione per il 2026 è stimata al +2,8%, trainata dall'aumento dei prezzi degli energetici (+9,5% da -2,1%) e degli alimentari non lavorati (+6,0% da +4,7%).

Un effetto di freno è attribuito alla dinamica dei prezzi di alcuni servizi, come quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona (+3,0% da +2,6%). La crescita del "carrello della spesa" è pari a +2,5% (da +2,2%), mentre l'inflazione di fondo scende a +1,6% (da +1,9%). L'inflazione acquisita ad aprile per il 2026 è del +2,4%.

L'indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento del +1,2% su base mensile e del +2,8% su base annua (da +1,7% del mese precedente). Infine, a Milano, Andrea Sempio, presunto assassino di Chiara Poggi, si dichiara innocente e non riesce a comprendere il movente sessuale contestato nell'inchiesta. Tramite il suo avvocato, afferma di non aver avuto rapporti con la vittima e di non essere coinvolto nel delitto di Garlasco.

Il movente è una delle nuove rivelazioni nell'inchiesta del 13 agosto 2007. In un contesto diverso, Barilla celebra Massimo Ponzini, capo area manutenzione del pastificio di Parma, con una campagna pubblicitaria che sottolinea la gratitudine dell'azienda verso i suoi fornitori, clienti e dipendenti. Barilla si conferma prima azienda nel settore alimentare al mondo per reputazione nel Global RepTrak 100, entrando nella top 10 globale al nono posto





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