Intercettazioni ai Parlamentari: la Corte Costituzionale definisce i limiti della tutela

La Corte Costituzionale, con la sentenza 47, chiarisce i confini della legittimità delle intercettazioni indirette che coinvolgono i parlamentari, distinguendo tra luoghi protetti e spazi condivisi.

A seguito di una questione inedita, la Corte Costituzionale , con la sentenza numero 47, elaborata da Francesco Viganò, ha fornito una risposta precisa sulla legittimità dell'intercettazione indiretta di un parlamentare. La Corte, come sottolineato nella pronuncia, si è trovata a definire i limiti della tutela accordata ai parlamentari nel contesto delle intercettazioni tra presenti, disposte in un luogo protetto a titolo di domicilio.

Il Senato, in questa specifica situazione, aveva espresso preoccupazioni, sostenendo che la Procura avesse potenzialmente violato l'articolo 68 della Costituzione, evidenziando due aspetti cruciali. In primo luogo, l'accusa riguardava l'esecuzione di intercettazioni a carico di una senatrice senza aver precedentemente ottenuto l'autorizzazione necessaria. In secondo luogo, il Senato contestava che l'installazione delle microspie da parte della polizia giudiziaria potesse configurare una perquisizione illegale dei locali utilizzati dalla parlamentare, in assenza della dovuta autorizzazione. Il nodo centrale della questione risiede nell'identificare ragionevoli limiti all'estensione della protezione costituzionale offerta ai parlamentari, soprattutto in relazione alle intercettazioni tra presenti all'interno di un'unità immobiliare di cui il parlamentare stesso sia titolare e ne faccia uso effettivo. La Corte ha posto l'accento sulla necessità di evitare che la coesistenza di diritti di godimento altrui o l'uso condiviso dei locali con altre persone possano, di fatto, estendere la copertura anche a soggetti non parlamentari, impedendo indagini legittime. La Corte Costituzionale sottolinea che la tutela costituzionale si estende a tutti i «luoghi in cui il parlamentare in concreto deve poter liberamente svolgere, in forma riservata, attività correlate all'esercizio del suo mandato parlamentare, anche indipendentemente dalla sua titolarità formale di diritti di godimento reali o personali sui luoghi medesimi».\È importante distinguere questa situazione da quella in cui il parlamentare utilizza solo una parte di un'unità immobiliare, all'interno della quale sono presenti anche altre persone che svolgono attività non connesse all'esercizio della funzione politica, ad esempio in uno studio professionale associato. Questo è quanto accaduto nella vicenda esaminata dalla Corte, in cui l'unità immobiliare, diversa dall'abitazione, era suddivisa in spazi separati, utilizzati dal parlamentare e da terzi. La Corte ha ribadito che «L’eventuale titolarità di diritti di godimento sull’intera unità da parte del parlamentare non esclude, in simili ipotesi, che in concreto il parlamentare utilizzi soltanto una parte dei locali per le attività connesse all’esercizio delle proprie funzioni, e che altre persone utilizzino in via esclusiva – sulla base anch’esse di autonomi titoli di godimento o semplicemente in via di mero fatto – altri locali dello stesso immobile». In sostanza, non sussiste alcun ostacolo costituzionale all'indagine nei confronti dei locali utilizzati esclusivamente da soggetti diversi dal parlamentare, con l'obiettivo di evitare un'indebita estensione della tutela, in contrasto con il principio di eguaglianza. La Corte ha inoltre escluso che l'accesso notturno della polizia giudiziaria, finalizzato all'installazione delle microspie, potesse essere considerato una perquisizione dei locali riconducibili alla senatrice. L'intervento della polizia giudiziaria si è limitato alle attività strettamente necessarie per individuare le aree utilizzate esclusivamente dall'indagato, rispettando così i limiti imposti dalla legge e dalla Costituzione.\L'analisi della Corte Costituzionale offre importanti chiarimenti sulla delicatezza del bilanciamento tra la protezione dei parlamentari e l'efficacia delle indagini giudiziarie. La sentenza si concentra sulla necessità di delineare con precisione i confini della tutela offerta ai membri del Parlamento, evitando al contempo che tale protezione possa trasformarsi in un ostacolo insormontabile per l'accertamento della verità. Il principio cardine rimane quello di garantire ai parlamentari la possibilità di svolgere liberamente le proprie funzioni, salvaguardando la riservatezza delle attività legate al mandato parlamentare. Allo stesso tempo, si deve impedire che la protezione offerta si estenda in modo ingiustificato, tutelando situazioni che non rientrano nell'ambito strettamente funzionale all'esercizio delle attività parlamentari. La sentenza chiarisce quindi che la titolarità di diritti di godimento su un immobile non implica automaticamente l'estensione della protezione costituzionale a tutti gli spazi, ma solo a quelli effettivamente utilizzati per lo svolgimento delle funzioni parlamentari. In conclusione, la pronuncia della Corte Costituzionale rappresenta un importante punto di riferimento per l'interpretazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la corretta applicazione delle norme in materia di intercettazioni, garantendo un equilibrio tra la protezione dei parlamentari e l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento della giustizia





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