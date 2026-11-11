Intercezione missili Houthi su Riyadh e La Mecca: escalation conflittuale

Le difese aeree saudite intercettano missili e droni degli Houthi diretti verso Riyadh e La Mecca. Il conflitto si intensifica con attacchi a infrastrutture petrolifere e obiettivi civili nel regno.

Il 11 novembre le difese aeree dell' Arabia Saudita hanno neutralizzato una serie di proiettili lanciati dal gruppo ribelle yemenita Houthi contro la capitale Riyadh, la città santa de La Mecca e altre aree strategiche del regno. Questo evento segnala un rapido deterioramento delle ostilità tra il Regno saudita e la milizia schierata con l'Iran, che ha aumentato la frequenza dei suoi raid aerei e missilistici nelle ultime settimane.

Dettagli tecnici sulle intercettazioni missilistiche

La coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita ha dichiarato pubblicamente di aver distrutto tre missili da crociera diretti specificamente verso la regione di Riyadh. Inoltre, sono stati abbattuti due droni puntati su La Mecca e sulle zone meridionali del paese, oltre a due missili orientati verso le regioni occidentali. Le difese antimissili hanno operato con successo, impedendo che questi ordigni raggiungessero i loro obiettivi previsti.

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La Mecca rappresenta un punto focale critico in questo contesto, essendo la città più sacra dell'Islam e sede dei luoghi santi visitati da milioni di fedeli durante il pellegrinaggio annuale dell'Hajj. L'interruzione o il danneggiamento di questa area avrebbe implicazioni religiose e geopolitiche enormi, rendendo ogni tentativo di attacco verso di essa altamente sensibile a livello internazionale.

Negazioni e controaffermazioni degli attori coinvolti

Yahya Saree, portavoce militare degli Houthi, ha smentito categoricamente l'obiettivo sulla città santa di La Mecca tramite un drone. Saree ha affermato che le operazioni del gruppo sono concentrate esclusivamente contro impianti petroliferi e basi militari, negando qualsiasi intento di colpire siti religiosi. Questa dichiarazione mira a distinguere le azioni della milizia dalle accuse di terrorismo o violenza contro civili innocenti.

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Secondo quanto riportato da Saree, gli Houthi avrebbero attaccato una stazione di pompaggio nella città di Yanbu, un importante hub petrolifero saudita. Yanbu permette al Regno di esportare petrolio evitando lo Stretto di Hormuz, attualmente bloccato o soggetto a rischi di interruzione. Tuttavia, non vi è stata alcuna conferma ufficiale da parte delle autorità saudite riguardo a questo specifico attacco alla stazione di pompaggio.

Impatto sul territorio e allerta civile

La protezione civile saudita ha emesso avvisi di pericolo per le città di Taif, Yanbu e Khamis Mushait mercoledì sera, segnalando potenziali minacce in queste aree urbane. Successivamente, le autorità hanno annunciato che il pericolo era cessato, come riferito dalla televisione di Stato saudita. Questi allarmi riflettono la volatilità della situazione e la necessità di mantenere alta la vigilanza nelle zone vicine ai possibili bersagli.

La milizia Houthi, che controlla la maggior parte delle aree popolate dello Yemen, ha intensificato gli attacchi contro la capitale saudita negli ultimi giorni. La milizia afferma di rispondere agli attacchi aerei sauditi condotti nello Yemen, creando un ciclo di ritorsioni che si sta ampliando geograficamente. Domenica, un attacco precedente aveva già danneggiato un edificio amministrativo dell'azienda petrolifera nazionale Aramco nel centro finanziario di Riyadh.

Contesto storico e prossime evoluzioni

Le intercettazioni di mercoledì rappresentano il secondo giorno consecutivo in cui le difese aeree saudite hanno abbattuto missili Houthi diretti verso Riyadh. martedì, la coalizione aveva già neutralizzato un missile balistico e un missile da crociera, dimostrando la persistenza delle minacce lanciate dalla milizia yemenita. Questa escalation continua mette sotto pressione i sistemi di difesa regionali.

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Il mese scorso, un attacco degli Houthi all'aeroporto internazionale Re Khalid di Riyadh aveva causato la morte di 13 persone e il ferimento di oltre 300 individui. Da settembre, quando gli Houthi hanno avanzato verso lo Stretto di Bab el-Mandeb, un punto di strozzatura strategico per le spedizioni marittime, i combattimenti si sono intensificati. Gli Houthi continuano a colpire aeroporti, porti e infrastrutture petrolifere saudite, mentre l'Arabia Saudita risponde con bombardamenti aerei mirati contro i bersagli Houthi nello Yemen.