Interferenti endocrini: come difendersi dalle sostanze che alterano gli ormoni

Scopri cosa sono gli interferenti endocrini, dove si trovano e come ridurre l'esposizione quotidiana per proteggere la salute, soprattutto durante gravidanza e infanzia.

Gli interferenti endocrini sono sostanze chimiche in grado di alterare il delicato equilibrio ormonale del nostro corpo, con conseguenze potenzialmente gravi per la salute. Si trovano ovunque: negli imballaggi alimentari, nei cosmetici, nei tessuti, nelle pentole antiaderenti e persino nell'aria che respiriamo.

Non è possibile eliminarli completamente dall'ambiente, ma è fondamentale imparare a ridurre l'esposizione quotidiana adottando alcune semplici strategie. Secondo gli esperti, oltre 500 sostanze sono sospettate di interferire con il sistema endocrino, e per una sessantina di esse esistono prove concrete di effetti negativi sull'uomo, in particolare sulle donne. Un recente studio sui topi ha dimostrato che il bisfenolo A (BPA) può alterare i livelli di progesterone e la superficie dell'utero, rendendo più difficile l'impianto dell'embrione e quindi la gravidanza.

Le fonti di esposizione sono molteplici: dai PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) presenti in carte, tessuti, pellame e cosmetici, agli idrocarburi policiclici aromatici che si formano durante la cottura degli alimenti alla griglia. Le pentole antiaderenti graffiate vanno gettate immediatamente per evitare di ingerire particelle dannose.

Come spiega Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, 'queste sostanze vengono utilizzate nella produzione di plastiche e resine e, sebbene dal gennaio 2025 in Europa sia vietato l'uso di BPA nei materiali a contatto con gli alimenti, i rischi non riguardano mai una singola molecola, ma intere classi di composti simili diffusi nei processi industriali'. L'esposizione avviene non solo per ingestione, ma anche per inalazione e contatto cutaneo, rendendo difficile una protezione totale.

Le conseguenze sono particolarmente critiche durante la gravidanza, l'infanzia e la pubertà, quando gli interferenti endocrini possono alterare lo sviluppo, la crescita, la fertilità e il metabolismo. Per questo motivo, il progetto Life Milch, finanziato dall'Unione Europea e condotto dalle Università di Parma, Cagliari e Firenze insieme all'Ausl-Irccs di Reggio Emilia, sta studiando 500 coppie di mamme e bambini per monitorare la presenza di queste sostanze nel latte materno e in quello artificiale.

I primi risultati mostrano la presenza di bisfenolo, parabeni e ftalati nei latti in formula, mentre alcuni ftalati sono stati rilevati nei biberon. Vassilios Fanos, direttore della Scuola di Pediatria dell'Università di Cagliari, sottolinea che 'l'allattamento al seno resta la migliore fonte di nutrizione per il neonato e le donne devono essere incoraggiate e supportate, ma è importante ridurre l'esposizione materna agli interferenti endocrini, poiché possono passare al bambino attraverso il latte e la placenta'.

Per proteggersi, è consigliabile preferire contenitori in vetro o acciaio inox invece della plastica, evitare cibi confezionati in contenitori di plastica, non riscaldare cibi in contenitori di plastica nel microonde, scegliere cosmetici senza parabeni e ftalati, e aerare spesso gli ambienti domestici per ridurre l'inquinamento indoor. Anche una dieta ricca di frutta e verdura biologica e il consumo di acqua filtrata possono aiutare a limitare l'assunzione di queste sostanze.

La consapevolezza è il primo passo per difendere la nostra salute e quella delle future generazioni





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