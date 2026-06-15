International court dismisses Ukraine's claims against Russia on Kerch Strait bridge

The Permanent Court of Arbitration found Russia violated some sea laws during the construction of the Crimean bridge but dismissed Ukraine's case

L'AIA, 15 giugno (Reuters) - Un tribunale internazionale ha stabilito che la Russia ha violato alcune leggi marittime durante la costruzione del ponte sullo stretto di Kerch tra la Russia continentale e la Crimea annessa, ma ha respinto le accuse dell'Ucraina secondo cui Mosca stava cercando illegalmente di mantenere lo stretto sotto il proprio controllo esclusivo, come risulta da una sentenza pubblicata lunedì.



Un caso presso la Corte permanente di arbitrato intergoverniale con sede all'Aia è stato presentato nel 2016 dopo che Mosca ha iniziato a costruire il ponte della Crimea, lungo 19 km (12 miglia), che collega la penisola. La sentenza, datata 22 aprile e resa nota solo lunedì, secondo le procedure della corte arbitrale, ha respinto la maggior parte delle rivendicazioni di Kiev sul controllo della Russia sullo stretto per motivi procedurali.

La corte ha invece ritenuto che la Russia abbia violato alcune leggi marittime per non aver effettuato adeguate valutazioni ambientali durante la costruzione del ponte. Il collegio arbitrale composto da cinque giudici non ha concesso alcun risarcimento e ha ordinato a entrambe le parti di pagare le proprie spese legali per il procedimento durato un decennio.

Il caso è uno dei numerosi procedimenti avviati da Kiev presso tribunali e istituzioni internazionali contro la Russia in relazione all'annessione della Crimea del 2014 e all'invasione su vasta scala di Mosca nel 2022. Il ponte sullo stretto di Kerch è fondamentale per l'approvvigionamento di carburante, cibo e altri prodotti in Crimea, dove il porto di Sebastopoli è la storica base della flotta russa del mar Nero.









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Il collegio arbitrale respinge la maggior parte delle richieste avanzate dall'Ucraina contro la Russia nella causa relativa allo stretto di Kerc





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