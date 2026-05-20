International Study Identifies Prognostic Factors for Germ Cell Ovarian Cancer, Improving Survival and Fertility

A study led by researchers from Italy and the UK has identified key prognostic factors for germ cell ovarian cancer, with the aim of enhancing survival and fertility preservation for patients, especially younger ones. The study, published in the leading oncological journal JCO, is the largest international study on the topic.

Tumori germinali maligni dell'ovaio: uno studio internazionale identificava i principali fattori prognostici per migliorare la possibilità di guarigione anche nei casi avanzati e preservare la fertilità delle pazienti più giovani.

Sono questi gli obiettivi del più ampio studio internazionale mai realizzato sui JCO, una delle riviste oncologiche più autorevoli a livello mondiale. Lo studio, coordinato dall'Inclusive MITO (Multicenter Italian Trials in Ovarian Cancer), il principale gruppo cooperativo italiano dedicato alla ricerca clinica sui tumori ginecologici, in collaborazione con il Charing Cross Hospital di Londra, ha coinvolto ricercatori italiani e britannici e analizzata 254 pazienti trattate tra il 1971 e il 2018 in centri specialistici italiani e britannici





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