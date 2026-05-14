Internazionali d'Italia: la finale maschile si disputerà domenica 17 maggio alle ore 17, dopo l'anticipo del derby Roma-Lazio

La Prefettura di Roma ha confermato l'orario di inizio originale della finale maschile degli Internazionali d'Italia, dopo che erano state numerose le ipotesi di uno slittamento in virtù dell'anticipo del derby Roma-Lazio alle ore 12 della stessa giornata. La nota diffusa dalla Prefettura spiega che sono state prese in considerazione diverse misure di sicurezza, come l'implementazione straordinaria delle misure di safety previste, il rafforzamento dei relativi modalità attuative e di coordinamento operativo, e la concomitante presenza di eventi sportivi caratterizzati da eccezionale afflusso di pubblico e rilevanza internazionale.

La finale maschile degli Internazionali d'Italia si disputerà domenica 17 maggio alle ore 17, dopo che la Prefettura di Roma ha confermato l'orario di inizio originale, in considerazione dell'anticipo del derby Roma-Lazio alle ore 12 della stessa giornata.

La nota diffusa dalla Prefettura spiega che sono state prese in considerazione diverse misure di sicurezza, come l'implementazione straordinaria delle misure di safety previste, il rafforzamento dei relativi modalità attuative e di coordinamento operativo, e la concomitante presenza di eventi sportivi caratterizzati da eccezionale afflusso di pubblico e rilevanza internazionale





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